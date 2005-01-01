Минфин собрался в пять раз увеличить покупку валюты

Минфин России планирует более чем в пять раз увеличить покупку валюты на внутреннем рынке, свидетельствует проект поправок в закон о бюджете.

Проект поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов опубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

Согласно документу, Минфин хочет направить на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн рублей. В действующем законе о бюджете планировалось потратить 527,6 млрд рублей, передает «Прайм».

В соответствии с бюджетным правилом ведомство покупает больше валюты, если цена на нефть превышает прогноз.

Напомним, цена барреля нефти Brent превысила 76 долларов впервые за три года.