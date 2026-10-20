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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 07:14 • Новости дня

    Импорт китайских легковых автомобилей в Россию показал рекордное значение

    Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли до 1,59 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сентябре импорт легковых машин из Китая в Россию увеличился почти вдвое в годовом выражении и достиг максимальных значений за последние два года, свидетельствуют данные китайской таможни.

    В сентябре поставки легковых автомобилей из КНР в Россию достигли 1,59 млрд долларов, став максимальными с сентября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В годовом выражении экспорт машин вырос в 1,7 раза, а по сравнению с августом рост составил 10%. За первые три квартала суммарный объем поставок автомобилей из Китая в Россию достиг 10,67 млрд долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Благодаря таким объемам Россия сохранила лидерство среди импортеров китайских автомобилей. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Великобритания, Бельгия, Бразилия и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный консул КНР У Дэминь назвал среднюю стоимость китайского автомобиля на российском рынке. Россия заняла второе место по объему импорта машин из этой страны. Весной президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    17 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Маск наделил новый спорткар Tesla сознанием для выполнения опасных трюков

    Маск заявил о наличии сознания у нового спорткара Tesla Roadster

    Маск наделил новый спорткар Tesla сознанием для выполнения опасных трюков
    @ tesla.com

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Tesla Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Roadster будет обладать сознанием и сможет самостоятельно выполнять опасные трюки.

    Новый электронный спорткар компании под названием Roadster будет наделен сознанием, пишет ТАСС со ссылкой на пост Маска в социальной сети.

    «Вы сможете попросить Roadster выполнить любой из показанных [на презентации спорткара] трюков в автоматическом режиме, поскольку он будет обладать сознанием», – написал Маск.

    Он также сообщил о планах построить на территории офиса Tesla в штате Техас специальную трассу с петлей «безумнее, чем у Hot Wheels» для проведения тест-драйвов Roadster.

    Ранее компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который благодаря двигателям на сжатом воздухе может кратковременно отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Tesla показала спорткар Roadster, способный перепрыгивать препятствия.

    В августе компания отозвала 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек.

    В апреле отец Маска заявил о возможности строительства завода Tesla в России.

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    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

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    17 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Иномарка сбила пешехода на тротуаре в центре Петербурга

    В центре Петербурга иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар на Суворовском проспекте и совершил наезд на пешехода, мужчина госпитализирован.

    Иномарка под управлением 37-летнего водителя выехала на тротуар на Суворовском проспекте в центре Петербурга, пострадал пешеход, его госпитализировали. Уже известно, что автомобилист, поворачивая с Тульской улицы на проспект, не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

    В результате 57-летний пешеход получил перелом бедра и травму головы, он доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Ранее в городе на Неве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. А летом в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали трое подростков.

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    18 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    В ДТП с тремя легковыми автомобилями в Дагестане погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Два человека погибли и еще четверо получили тяжелые травмы при столкновении трех машин на трассе в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

    Авария произошла на 26-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в районе населенного пункта Акайтала. На трассе столкнулись автомобиль Changan и две машины Lada Priora, передает ТАСС.

    В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо пострадавших были госпитализированы в Центральную городскую больницу Буйнакска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. К ликвидации последствий аварии привлекли более 20 спасателей и семь единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане в результате ДТП погиб пятилетний ребенок.

    Жертвой автомобильной аварии в республике стал еще один несовершеннолетний.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    19 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией

    Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн заявил о росте двусторонней торговли с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты.

    В Москве состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

    «Благодаря совместным усилиям обеих сторон практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется», – заявил Хэ Лифэн.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. С российской стороны в заседании комиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Она также предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили получать выручку в России

    Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили зарабатывать в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять покинувших Россию иностранных автомобильных производителей сохранили в стране дочерние предприятия, которые продолжают приносить им финансовую прибыль.

    Часть иностранных автомобильных концернов, объявивших об уходе из России, сохранила дочерние компании в стране и продолжает получать выручку, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Rusprofile.

    Авторы исследования отмечают, что после весны 2022 года зарубежные производители по-разному распорядились своими российскими активами. Некоторые из них продали бизнес местным инвесторам без права обратного выкупа или запустили процедуру банкротства дочерних структур. Однако часть концернов сохранила юридические лица, поддерживает их работу, регистрирует товарные знаки и рассчитывает в будущем вернуться на российский рынок.

    В частности, немецкая компания BMW сохранила три организации, две из которых в 2025 году получили около 6,5 млрд рублей выручки. Концерн продолжает поставлять запчасти и обслуживать автомобили. Южнокорейская марка Hyundai после продажи завода в Петербурге также оставила несколько компаний. Вместе со структурами Kia их совокупная выручка за прошлый год превысила 4,2 млрд рублей. Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, но входящий в его группу бренд Porsche сохранил три представительства, которые принесли около 1,2 млрд рублей.

    Свое присутствие на российском рынке в различных формах также сохранили компании Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. В то же время бывшие предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover полностью перешли под управление местных собственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уход части западных компаний из России абсолютно скотским.

    Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении последствий ухода иностранных IT-компаний.

    Президент Владимир Путин отметил, что покинувшие рынок бренды подставили российских партнеров.

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    19 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Благодаря лидерам двух стран российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают развиваться на основе договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, 25-летие которого мы отметили в текущем году», – сказала Голикова.

    В понедельник в Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

    Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. По словам российского вице-премьера, гуманитарное сотрудничество двух стран развивается в русле задач, поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова оценила потребность России в новых кадрах до 2032 года.

    Тем временем вице-премьер рассказала о возврате 4 млрд рублей пострадавшим потребителям в России ежегодно.

    Она обозначила цель по приобщению россиян к здоровому образу жизни.

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    20 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай всегда проявлял искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса и по-прежнему придерживается этой позиции, однако Пекин продолжит настаивать на собственных ранее озвученных инициативах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

    Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

    Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине

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    19 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова заявила о росте турпотока между Россией и Китаем на 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за первое полугодие 2026 года туристический поток между Россией и Китаем увеличился на 50%, а по итогам года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок.

    «Росту туристических обменов, очевидно, способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток, итоги которого мы видим по 2025 году, превысил 3 млн поездок, а вот только за первое полугодие 2026 года вырос еще на 50%», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, для закрепления успеха планируется развивать автомобильный туризм, увеличивать количество авиарейсов между городами двух стран и расширять линейку качественных предложений. Вице-премьер отметила, что по итогам текущего года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок, однако потенциал туристического обмена значительно выше, передает РИА «Новости».

    Кроме того, к 2030 году Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских путешественников. Голикова подчеркнула важность устранения административных барьеров, развития транспортной сети и адаптации инфраструктуры. Она также добавила, что за последние десять лет число китайских студентов в российских медицинских вузах увеличилось практически в десять раз.

    Ранее Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В прошлом месяце Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные у китайских туристов города страны.

    Летом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте числа гостей из КНР.

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    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Рубио допустил встречу лидеров России, Китая и США

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    «Думаю, что есть разговоры о встрече. Я не знаю, было ли что-то решено окончательно, но президент ясно дал понять», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. В тот же день глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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