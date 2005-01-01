Подсчитано, на сколько за неделю подорожал бензин

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 21 по 25 мая в среднем по стране увеличились на 76 и 79 копеек – до 40,76 и 43,6 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

По данным Thomson Reuters Kortes, больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1 рубль 36 копеек – до 41,34 руб. за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 54 тыс. 195 руб. за тонну, что на 394 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 210 рублей – до 53 тыс. 804 руб. за тонну.

Цены на Аи-95 также заметнее всего выросли в Северо- Кавказском федеральном округе - на 1 руб. 20 коп., до 44,03 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 55 тыс. 144 руб. за т, что на 396 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 576 руб. и достигли отметки в 54 тыс. 487 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 576 руб., до 53 тыс. 819 рубля, передает ТАСС.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 79 коп. – до отметки 43,65 руб. за л. Наибольший рост был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе - на 88 коп., до 44,07 руб. за л.

Федеральная антимонопольная служба обвиняла в росте цен на бензин нефтяные компании, которым, по мнению ведомства, выгоднее экспортировать бензин и дизтопливо, чем реализовывать на внутреннем рынке. Для нормализации цен ФАС предлагала увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже.

17 мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили председателя правительства Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.