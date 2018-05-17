Региональные трейдеры призвали к экстренным мерам на топливном рынке

Организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили председателя правительства Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.

Так, «для исключения дальнейшего роста розничных цен (на нефтепродукты) необходимо принятие мер для снижения оптовых цен путем экстренного оперативного вмешательства в «ручном» режиме всех регуляторов, направленное на увеличение объема поставок топлива на внутренний рынок, повышение объема продаваемого топлива в ходе биржевых торгов, введение моратория на поставку нефтепродуктов за рубеж либо на установление экспортных пошлин в таком размере, уплата которых приведет к понижению экспортного паритета», следует из письма, текст которого приводит газета «Ведомости».

Отмечается, что в марте рынок автомобильного топлива столкнулся с «беспрецедентным ростом оптовых цен на бензины и дизельное топливо, уровень которых бьет исторические рекорды»: по отношению к аналогичному периоду 2017 года, рост биржевых ценовых индикаторов составил 30,3% по АИ-92, 27,8% по АИ-95 и 37,4% по дизельному топливу.

Также в письме со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) говорится о том, что на 11 мая биржевые ценовые индикаторы превысили розничные цены на 1,3 рубля за литр по АИ-92 и на 1,1 рубля – по дизельному топливу.

При этом отмечается и рост оптовых цен сбытовых структур нефтяных компаний во всех регионах России.

Однако авторы отмечают позитивную риторику ФАС России и Минэнерго.

«В начале апреля 2018 года, после обращения «Российского топливного союза» к президенту России В.В.Путину, руководители ведомства (ФАС России) выступили с успокаивающими заявлениями, говоря об отсутствии предпосылок роста цен на топливо, но с обещаниями строго штрафовать за рост цен. Другой регулятор, Минэнерго России, высказался также: «Мы не видим критичной ситуации. Она ничем не отличается от ситуации с прошлыми годами. На сегодняшний день достаточное количество запасов нефтепродуктов», – говорится в письме.

По мнению региональный трейдеров, в России «создается лишь видимость стабильной, конкурентной среды, в которой сегодня работает малый и средний нефтепродуктообеспечивающий бизнес, в первую очередь, розничные АЗС».

Подчеркивается, что работать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен могут позволить себе только АЗС нефтяных компаний, у которых центр прибыли переносится в оптовое звено и убытки розничных продаж покрываются прибылью от иных видов деятельности, а независимые АЗС терпят убытки и разоряются.

Пролонгация сложившейся ситуации приведет к исчезновению независимых сетей, и, следовательно, к уничтожению конкуренции на розничном рынке, социальному недовольству и дискредитации исполнительных органов государственной власти.

Авторы письма отмечают также, что «ситуация с ценообразованием на оптовом и розничных рынках связана с олигопольной структурой оптового рынка при конкурентном розничном, различной мотивацией ведения бизнеса на розничном рынке и различными условиями налогообложения для независимых сетей АЗС и сетей АЗС нефтяных компаний, а также из-за недостаточной реакции должностных лиц, в чьи непосредственные обязанности входит объективный мониторинг ситуации, реагирование на «тревожные» сигналы участников рынка и принятие мер по созданию и сохранению справедливой конкурентной среды для развития малого и среднего бизнеса».

Потому трейдеры просят председателя правительства Дмитрия Медведева «дать поручение принять меры для обеспечения справедливого ценообразования на оптовом и розничном рынках моторного топлива, обеспечивающего работу всем субъектам в равных, конкурентных условиях».

Под письмом подписались 19 топливных организаций из различных регионов России.

Напомним, в конце марта вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поводов для резкого увеличения цен на бензин в России нет, могут быть лишь небольшие их колебания.

До этого Совет по товарным рынкам (некоммерческое партнерство, объединяющее независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Отмечалось, что крупные нефтяные компании ограничивают предложение топлива на рынке, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен.