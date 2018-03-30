Дворкович исключил возможность резкого роста цен на бензин

Поводов для резкого увеличения цен на бензин в России нет, могут быть лишь небольшие их колебания, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Нет никаких поводов для резкого увеличения цен (на бензин, – прим. ВЗГЛЯД), ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы уже повышали, конечно, это постепенно перекладывается, но далеко не так, как об этом писали», – цитирует Дворковича РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном росте цен на бензин в правительство.

Накануне Совет по товарным рынкам (некоммерческое партнерство, объединяющее независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов. Отмечалось, что крупные нефтяные компании ограничивают предложение топлива на рынке, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен.