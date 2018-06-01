Рост цен на бензин в России может превысить инфляцию

Увеличение цен на бензин в России в текущем году может быть выше инфляции, но его вклад в повышение инфляции будет небольшим даже с учетом косвенного эффекта, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«По нашей оценке, рост цен на бензин в текущем году может несколько превысить показатель инфляции, но вместе с тем его вклад в повышение инфляции будет небольшим даже с учетом косвенного эффекта», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

29 мая Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке.

Тем временем представитель премьера Илья Джус рассказывал, что нефтекомпании согласились сохранить уровень розничных цен на бензин «с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли».