Нефтекомпании пообещали сохранять цены на бензин

Российские нефтекомпании на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили готовность сохранять текущие розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

«Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо», – передает слова Джуса РИА «Новости».

Представитель вице-премьера заявил, что правительство рассчитывает на то, что принятое решение «окажет существенное стабилизирующее влияние» на оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Экстренное совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов прошло в среду.

Накануне Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин заявил, что к росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке.