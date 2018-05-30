В ФАС объяснили повышение цен на бензин

К росту цен на топливо привели проявления монополизма и сокращение предложения на рынке, заявил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

«Еще и субъективные факторы – факторы проявления доминирования на рынке, монополизма. Они связаны с определенным сокращением предложений товара на бирже и в мелкооптовом сегменте, то есть с нефтебаз. Всем этим, конечно, мы сейчас и занимаемся в плане увеличения объема продаж на российском рынке», – сказал Махонин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, необходимо обеспечить «приоритет внутреннего рынка» в условиях, когда компании стремятся продавать нефтепродукты за границу.

«Сейчас наши коллеги из территориальных органов занимаются антимонопольными расследованиями, несколько антимонопольных дел возбуждено. Мы в Москве также работаем с крупными нефтяными компаниями в части выдачи им необходимых предупреждений и рекомендаций. В случае, если они не будут исполнены, надо принимать решения по возбуждению антимонопольных дел», – пояснил он.

Также, по его словам, на стоимость топлива повлияло увеличение цены на нефть и связанное с этим «неукрепление» рубля, налоговая нагрузка и сезонные ремонты нефтеперерабатывающих производств.

Напомним, во вторник Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

В середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили премьер-министра Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.