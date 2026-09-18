История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
Иностранный эксперт назвал российские беспилотники одними из лучших
Шеф Ultimate Defence де Виллерс признал российские дроны лучшими в мире
Россия создает и производит беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые по праву можно назвать одними из лучших в мире, заявил главный редактор и издатель журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2006 в ЮАР.
Главный редактор журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс высоко оценил российские разработки, передает ТАСС. На выставке Africa Aerospace and Defence 2006 в Претории он отметил, что создаваемые в России дроны и барражирующие боеприпасы по праву считаются одними из лучших.
«Безусловно, российский ударный комплекс «Ланцет» можно справедливо назвать оружием XXI века. Эти изделия очень популярны в мире и показывают высокую эффективность», – заявил де Виллерс. Он добавил, что качество российских аппаратов со временем только возрастает.
В рамках выставки, проходящей с 16 по 20 сентября на базе ВВС ЮАР, «Рособоронэкспорт» представил ведущие отечественные разведывательные и ударные комплексы. Среди них продемонстрированы «Ланцет-Э», «Скат-350М», «Куб-2Э», а также «Орлан-10Е» и «Орлан-30».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил на выставке в Претории новый барражирующий боеприпас «Куб-10мэ». Месяцем ранее «Рособоронэкспорт» предложил зарубежным заказчикам новейший беспилотник «Гарпия-А1 (Э)». Летом расчеты российских дронов «Ланцет» уничтожили около 20 единиц вражеской техники на добропольском направлении.