Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии?

Вице-премьер Дмитрий Козак отчитался перед президентом России о стабилизации ситуации на российском рынке нетфепродуктов и заморозке цен вплоть до конца марта 2019 года (с учетом инфляции и изменений налогового законодательства).

«7–10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения, где каждой нефтяной компании определены объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок нефтепродуктов в объеме, который соответствует поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%. Также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект», – сказал Козак.

В это же время украинские СМИ предупреждают об угрозе топливного коллапса в случае остановки поставок российских нефтепродуктов на Украину. В этом случае коллапс может растянуться на полгода, заявил в интервью украинскому «Обозревателю» эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Потому что зависимость Украины от российского топлива находится на критическом уровне, и быстро переориентироваться на других поставщиков не получится. «На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно прогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты», – предупредил эксперт.

По словам Корольчука, на Россию приходится почти 65% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка.

Почему же Украина ничего не делает для того, чтобы снизить свою зависимость от российских нефтепродуктов? Учитывая русофобскую политику местных политиков, эта идея должна была стать одной из главных в их повестке.

На самом деле серьезная зависимость Украины от российского топлива образовалась не сегодня. Это давно известный факт, который украинские политики стараются лишний раз не афишировать. Для политической демагогии им достаточно использовать идею избавления от российского газа. Как известно, еще в 2014 году Киев отказался покупать голубое топливо напрямую в России, теперь закупает его в Европе, переплачивая перепродавцу. Украина покупает в Польше, Словакии и Венгрии, по сути, тот же российский газ, но на 10–20% дороже, чем если бы закупала его у Газпрома. Если начать борьбу с российским бензином и дизтопливом, то это приведет к аналогичному результату – удорожанию импорта этих нефтепродуктов для самих украинцев.

Игорь Корольчук говорит газете ВЗГЛЯД, что

Украина закупает нефтепродукты не в Европе, а в Белоруссии и России, по экономическим соображениям – так дешевле на 20%.

При этом бензин на Украине уже крайне дорогое удовольствие. Литр стоит в 1,5–2 раза дороже, чем в России – при этом платежеспособность украинцев вдвое меньше, чем у россиян. Так, по данным на июль 2018 года, официальная средняя зарплата по России – 42 413 рублей, или 628 долларов, тогда как на Украине в июле – 9170 грн, или 328 долларов. А вот литр АИ-95 на Украине в среднем стоит 33 грн, говорит Корольчук. Это более одного доллара, или 79 рублей. Цена же на популярное в стране дизтопливо уже приближается к цене на бензин – в среднем 32,5 грн, добавляет украинский эксперт. По данным Московской топливной ассоциации, в Москве литр АИ-95 стоит в среднем 45,9 рубля.

Почему на Украине бензин и дизтопливо (его активно использует общественный и грузовой транспорт) такие дорогие? Потому что и нефть, и нефтепродукты импортные. Причем лидером по поставкам нефтепродуктов является Белоруссия, которая получает беспошлинно сырую нефть из России, перерабатывает ее и зарабатывает на экспорте, в том числе на Украину. Так, в 2017 году Украина импортировала нефтепродуктов из Белоруссии на 1,82 млрд долларов. На втором месте Россия, которая продала Украине нефтепродуктов на 1,27 млрд долларов. На них приходится 60–65% импорта топлива на Украину, говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Корольчук. Еще 6% приходится на Литву и 2% на Польшу. Сама же Украина производит лишь 15% от потребностей страны.

При этом решение России прекратить поставлять Белоруссии готовые нефтепродукты некоторые восприняли как причину очередного роста цен на бензин на Украине. На самом деле бензин и дизтопливо дорожают там уже давно и совсем по другим причинам.

Как отметил газете ВЗГЛЯД Игорь Корольчук, никакого снижения объемов импорта бензина и дизтоплива из Белоруссии или России на Украину не отмечается.

«Собственно говоря, конфликт между Россией и Белоруссией оттого и возник, что последняя перепродает российский бензин Украине, что Россия вполне могла бы делать сама. В самой Белоруссии нет проблем с бензином, для собственного потребления им вполне хватает, поэтому без российского бензина страна не умрет», – отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Таким образом, дефицита бензина на Украине из-за российско-белорусских нефтяных отношений не будет. Но, скорее всего, лидером поставок нефтепродуктов на Украину скоро вновь станет Россия, а Белоруссия отойдет на второй план.

Речи о том, что сейчас в России кто-то всерьез обсуждает идею запретить поставки нефтепродуктов на Украину, тоже не идет. Реальные предпосылки для такого сценария сейчас отсутствуют, считает Корольчук. Просто Россия решила сама зарабатывать на экспорте.

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Если виновата не РФ, то что же стало причиной роста цен на бензин и дизтопливо до 33 гривен за литр? Виной всему рост цен на нефть на мировых рынках, а также очередной виток девальвации украинской валюты.

При этом снижением зависимости от импорта нефтепродуктов в стране никто не занимается. Собственные НПЗ на Украине просто не работают. «Ряд НПЗ были остановлены в 2007 году, а часть – после событий 2014–2015 годов, когда смена власти в стране и волнения нанесли существенный урон промышленности. На Украине на текущий момент находится шесть НПЗ, но пять из них не работает, и реанимировать их уже невозможно», – говорит Анна Кокорева. Не стоит забывать, что Украина – это не Саудовская Аравия. «Чтобы загрузить НПЗ, Украине еще нужно купить нефть, а это в разы дороже, чем поставки напрямую с близлежащего месторождения. Поэтому экономика украинских НПЗ выглядит очень печально», – добавляет эксперт.

Собственной нефти Украина добывает крайне мало, в прошлом году она еще и снизила добычу на 4,2% – до 2 млн тонн. Это не покрывает огромные потребности страны. До 2014 года основным поставщиком сырой нефти на Украину была Россия, но теперь украинцы покупают ее в основном в Азербайджане, Алжире и Иране. Чтобы добыча росла, нужны деньги и желание, а с этим большие проблемы.

«В ближайшие годы все виды углеводородного топлива для украинцев будут только дорожать, так как страна не развивает энергетическую отрасль и приобретает топливо из-за рубежа», – считает Анна Кокорева. В итоге автомобиль на Украине рискует превратиться в средство передвижения исключительно для богачей. Цены на продукты и товары продолжат расти, в том числе из-за роста цен на бензин (который занимает 5–20% в цене товаров). Украинские фермеры продолжат беднеть из-за роста себестоимости производства продуктов сельского хозяйства, а украинская армия будет требовать из бюджета страны все больше денег на дизтопливо и бензин.