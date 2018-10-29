Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Взгляд
12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
Разделы

Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
Перейти а раздел…

У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему российские ВВС проигрывают американским

Су-57 объединил в себе функционал истребителей F-22 и F-35 и даже превзошел ихФото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВВС России и ОКБ Сухого вновь заявляют о превосходстве истребителей Су-57 над американскими Ф-22 и Ф-35. Российская машина действительно получилась великолепной и в условном бою один на один имеет все шансы на победу. Проблема в том, что США по части истребительной авиации выигрывают у России совсем другим способом. Подробности...
Перейти а раздел…

Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба с хамством может превратиться в национальную идею России

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...

Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео массированного ракетного удара по Израилю
          Песков ответил на отказ организаторов церемонии в Париже зачитывать письма русских солдатНетаньяху рассказал о недооценке глубины кризиса в отношениях с РоссиейПеред запуском «Союз» проверили на наличие дырПорошенко оправдался перед украинцами за повышение цен на газ
          Сербская церковь не признала украинскую автокефалиюЧистый отток капитала из России вырос втроеВ торговом центре Минска рухнул потолок, есть пострадавшиеНа Украине испугались прекращения поставок российских нефтепродуктов
          Мэй заявила о подрыве потенциала российской разведкиНазарбаев не «признал» Крымский мостВенгрия продолжила выдавать украинцам паспортаИз польского фильма вырезали подаренную Варшаве советскую высотку

          это провал


          На Кубани обезврежен украинский агент Вова

          амбиции союзника


          Белоруссия объявила о планах стать морской державой

          «Народ против»


          Стало понятно, к чему приводит пьянство украинских силовиков

          Видео

          сами и охраняйте


          Взрывы на арсеналах создали для Киева неожиданную проблему

          «создана с нуля»


          Конструктор рассказал о технологии невидимости Су-57

          кино как кино


          Как американцы спасли президента России от министра обороны

          кто виноват


          Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

          секретная миссия


          Стала известна роль «хозяина ЧВК Вагнера» на встрече Шойгу и Хафтара

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

          Без России бензин на Украине был бы еще дороже   12 ноября 2018, 18:30
          Фото: Стрингер/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии?

          Вице-премьер Дмитрий Козак отчитался перед президентом России о стабилизации ситуации на российском рынке нетфепродуктов и заморозке цен вплоть до конца марта 2019 года (с учетом инфляции и изменений налогового законодательства).

          «7–10 ноября со всеми нефтяными компаниями были подписаны соглашения, где каждой нефтяной компании определены объем и параметры поставок на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок нефтепродуктов в объеме, который соответствует поставкам соответствующего месяца 2017 года плюс 3%. Также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект», – сказал Козак.

          В это же время украинские СМИ предупреждают об угрозе топливного коллапса в случае остановки поставок российских нефтепродуктов на Украину. В этом случае коллапс может растянуться на полгода, заявил в интервью украинскому «Обозревателю» эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Потому что зависимость Украины от российского топлива находится на критическом уровне, и быстро переориентироваться на других поставщиков не получится. «На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно прогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты», – предупредил эксперт.

          По словам Корольчука, на Россию приходится почти 65% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка.

          Почему же Украина ничего не делает для того, чтобы снизить свою зависимость от российских нефтепродуктов? Учитывая русофобскую политику местных политиков, эта идея должна была стать одной из главных в их повестке.

          На самом деле серьезная зависимость Украины от российского топлива образовалась не сегодня. Это давно известный факт, который украинские политики стараются лишний раз не афишировать. Для политической демагогии им достаточно использовать идею избавления от российского газа. Как известно, еще в 2014 году Киев отказался покупать голубое топливо напрямую в России, теперь закупает его в Европе, переплачивая перепродавцу. Украина покупает в Польше, Словакии и Венгрии, по сути, тот же российский газ, но на 10–20% дороже, чем если бы закупала его у Газпрома. Если начать борьбу с российским бензином и дизтопливом, то это приведет к аналогичному результату – удорожанию импорта этих нефтепродуктов для самих украинцев.

          Игорь Корольчук говорит газете ВЗГЛЯД, что

          Украина закупает нефтепродукты не в Европе, а в Белоруссии и России, по экономическим соображениям – так дешевле на 20%.

          При этом бензин на Украине уже крайне дорогое удовольствие. Литр стоит в 1,5–2 раза дороже, чем в России – при этом платежеспособность украинцев вдвое меньше, чем у россиян. Так, по данным на июль 2018 года, официальная средняя зарплата по России – 42 413 рублей, или 628 долларов, тогда как на Украине в июле – 9170 грн, или 328 долларов. А вот литр АИ-95 на Украине в среднем стоит 33 грн, говорит Корольчук. Это более одного доллара, или 79 рублей. Цена же на популярное в стране дизтопливо уже приближается к цене на бензин – в среднем 32,5 грн, добавляет украинский эксперт. По данным Московской топливной ассоциации, в Москве литр АИ-95 стоит в среднем 45,9 рубля. 

          Почему на Украине бензин и дизтопливо (его активно использует общественный и грузовой транспорт) такие дорогие? Потому что и нефть, и нефтепродукты импортные. Причем лидером по поставкам нефтепродуктов является Белоруссия, которая получает беспошлинно сырую нефть из России, перерабатывает ее и зарабатывает на экспорте, в том числе на Украину. Так, в 2017 году Украина импортировала нефтепродуктов из Белоруссии на 1,82 млрд долларов. На втором месте Россия, которая продала Украине нефтепродуктов на 1,27 млрд долларов. На них приходится 60–65% импорта топлива на Украину, говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Корольчук. Еще 6% приходится на Литву и 2% на Польшу. Сама же Украина производит лишь 15% от потребностей страны.

          При этом решение России прекратить поставлять Белоруссии готовые нефтепродукты некоторые восприняли как причину очередного роста цен на бензин на Украине. На самом деле бензин и дизтопливо дорожают там уже давно и совсем по другим причинам.

          Как отметил газете ВЗГЛЯД Игорь Корольчук, никакого снижения объемов импорта бензина и дизтоплива из Белоруссии или России на Украину не отмечается.

          «Собственно говоря, конфликт между Россией и Белоруссией оттого и возник, что последняя перепродает российский бензин Украине, что Россия вполне могла бы делать сама. В самой Белоруссии нет проблем с бензином, для собственного потребления им вполне хватает, поэтому без российского бензина страна не умрет», – отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

          Таким образом, дефицита бензина на Украине из-за российско-белорусских нефтяных отношений не будет. Но, скорее всего, лидером поставок нефтепродуктов на Украину скоро вновь станет Россия, а Белоруссия отойдет на второй план.

          Речи о том, что сейчас в России кто-то всерьез обсуждает идею запретить поставки нефтепродуктов на Украину, тоже не идет. Реальные предпосылки для такого сценария сейчас отсутствуют, считает Корольчук. Просто Россия решила сама зарабатывать на экспорте.

          Если виновата не РФ, то что же стало причиной роста цен на бензин и дизтопливо до 33 гривен за литр? Виной всему рост цен на нефть на мировых рынках, а также очередной виток девальвации украинской валюты.

          При этом снижением зависимости от импорта нефтепродуктов в стране никто не занимается. Собственные НПЗ на Украине просто не работают. «Ряд НПЗ были остановлены в 2007 году, а часть – после событий 2014–2015 годов, когда смена власти в стране и волнения нанесли существенный урон промышленности. На Украине на текущий момент находится шесть НПЗ, но пять из них не работает, и реанимировать их уже невозможно», – говорит Анна Кокорева. Не стоит забывать, что Украина – это не Саудовская Аравия. «Чтобы загрузить НПЗ, Украине еще нужно купить нефть, а это в разы дороже, чем поставки напрямую с близлежащего месторождения. Поэтому экономика украинских НПЗ выглядит очень печально», – добавляет эксперт.

          Собственной нефти Украина добывает крайне мало, в прошлом году она еще и снизила добычу на 4,2% – до 2 млн тонн. Это не покрывает огромные потребности страны. До 2014 года основным поставщиком сырой нефти на Украину была Россия, но теперь украинцы покупают ее в основном в Азербайджане, Алжире и Иране. Чтобы добыча росла, нужны деньги и желание, а с этим большие проблемы.

          «В ближайшие годы все виды углеводородного топлива для украинцев будут только дорожать, так как страна не развивает энергетическую отрасль и приобретает топливо из-за рубежа», – считает Анна Кокорева. В итоге автомобиль на Украине рискует превратиться в средство передвижения исключительно для богачей. Цены на продукты и товары продолжат расти, в том числе из-за роста цен на бензин (который занимает 5–20% в цене товаров). Украинские фермеры продолжат беднеть из-за роста себестоимости производства продуктов сельского хозяйства, а украинская армия будет требовать из бюджета страны все больше денег на дизтопливо и бензин. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............