Какая цена на бензин ожидается к концу года

Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год?

Во вторник стало известно о желании нефтяников поднять с нового года цены на бензин на четыре–пять рублей за литр. Этот вопрос они обсудили еще в конце прошлой недели на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Как пояснили источники РБК, нефтяники жаловались «и в четыре–пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива». При этом, по словам источника издания, поднимать цены «по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» не будут.

Позиция нефтяников объясняется их желанием компенсировать упущенную выгоду от продажи бензина внутри страны вместо продажи его за границу на фоне растущих цен на нефть. Согласно экспертным оценкам, в этом году из-за заморозки цен с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе ситуации на топливном рынке. По его словам, этой темой сейчас активно занимаются в Кабинете министров – «предпринимаются очень активные, энергичные меры». Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил:

«Несмотря на принятые меры, в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин. Либо в ближайшее время мне

придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты,

чтобы ситуация на рынке была более стабильной».

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак заявили: рост цен на бензин в 2019-м останется в пределах инфляции.

Напомним, что мощный скачок цен на топливо произошел весной. К середине апреля средняя розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня – уже 43 рубля. Таким образом, бензин подорожал в среднем на 13%.

В качестве контрмер правительство уменьшило акцизы на бензин на три тысячи рублей за тонну, на дизель – на две тысячи рублей, и отказалось от планов повысить их на 700 рублей. Однако, по данным Росстата, цены производителей на бензин в сентябре 2018 года выросли еще на 10%.

Добавим, что в Независимом топливном союзе зафиксировали дефицит дизельного топлива на частных заправках в ряде регионов. Он обусловлен тем, что оптовые цены выше розничных, по которым крупные компании продают дизель на своих сетевых заправках.

Эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД сформулировал прогноз:

«К концу года 95-й бензин будет стоить 49 рублей за литр. 92-й – около 47 рублей, то есть его цена окажется на том уровне, что сейчас у 95-го».

«Как вы понимаете, это экспертное мнение, это не точный расчет, поэтому говорить о том, что это точно сбудется, я не могу», – отмечает Танкаев. При этом он подчеркнул, что многолетний опыт анализа тенденций рынка нефтепродуктов подсказывает ему и его коллегам именно такой сценарий роста цен.

«Рынок бензина сейчас неликвиден, производство и продажа бензина убыточны, – поясняет эксперт. – В этой ситуации рынок должен или развалиться, и будет бензиновый кризис с очень большими скачками цен, или постепенно цены должны подтянуться к такому уровню, который обеспечивает минимальную ликвидность». Этот минимум, утверждает Танкаев, составляет плюс два рубля к нынешней цене. Убыток при продаже бензина в европейской части России составляет в среднем два рубля за литр, объяснил эксперт. «За Уралом ситуация похуже и посложнее», – добавил он. Эта сложность связана в том числе с прекращением импорта бензина, который помогал решать проблемы регионов: например, Дальнему Востоку помогали поставки бензина из Южной Кореи и других стран Восточной Азии.

Танкаев отметил, что после 2014 года, когда резко снизился курс рубля, «в России резко упали уровень жизни и цена на бензин: сейчас у нас бензин самый дешевый в Европе и один из самых дешевых в Азии».

«По технической мощности наша нефтепереработка способна обеспечить страну, но мы самая большая страна в мире, и распределение заводов и потребителей делает очень сложной картину поставок и логистики», – говорит Танкаев.

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По его мнению, в случае весьма возможных ошибочных мер правительства цены на бензин еще больше вырастут. «По моим оценкам, повышение НДС на 2% приведет к повышению цен на бензин на 50 копеек за литр, – прогнозирует он. – Повышение налога на добычу полезных ископаемых на 5%, которое запланировано налоговым маневром, приведет к превышению цен на бензин на один рубль за литр. Повышение акцизов на бензин на 4100 рублей, которое запланировано с нового года, приведет к повышению цен на бензин на пять рублей 50 копеек. В сумме это даст повышение на семь рублей за литр».

При этом Танкаев напомнил, что, «хотя в России самый дешевый бензин в Европе, у нас одновременно и самая низкая зарплата, у нас покупательная способность такая, что мы не можем позволить себе очень многих вещей». Меры правительства, направленные на повышение налогов, он сравнил с попыткой тушить костер, поливая его бензином.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает: стоимость бензина в нынешних условиях увеличивают два игрока на нефтяном рынке. «Во-первых, это вертикально интегрированные компании, которым с экономической точки зрения выгоднее продавать нефтепродукты за рубеж, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Во-вторых, трейдеры, которые скупают нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах».

Трейдеры также занимаются экспортом нефтепродуктов. Все это снижает предложение на российском рынке и увеличивает оптовую стоимость бензина. По словам Абзалова, в этих условиях держать цены низкими трудно, а независимым АЗС, не входящим в крупные нефтяные компании, почти невозможно.

Эксперт считает, что у правительства есть очень мало инструментов, чтобы избежать повышения. Оно может лишь убрать трейдеров и ввести таможенные пошлины на нефть, но это крайне болезненные меры для бизнеса. Однако без них цены на бензин вырастут к концу года, возможно, на пять рублей, а это усилит инфляцию.

«Учитывая, что основная часть товаров в Россию перевозится автотранспортом, Кабмин будет до последнего пытаться решить вопрос без повышения цен на колонках и будет принимать жесткие решения», – считает Абзалов. По его мнению, «окончательное решение будет приниматься на уровне первого лица».