Песков заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин

В администрации президента тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин, но конкретными мерами для решения проблемы занимается правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, в Кремле в курсе (ситуации с ценами на бензин). Это тема, которая сейчас тщательно отслеживается», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что кабмином «предпринимаются очень активные, энергичные меры, и работа ведется».

Тем временем, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, что правительство предусмотрело рост цен на бензин и дизельное топливо, приняв решение о повышении акцизов на них с 1 января следующего года, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что представители нефтяных компаний на совещании в правительстве заявили о необходимости поднять цены на бензин на 4-5 рублей за литр.

Согласно законодательству, акцизы на бензин в России с 1 января 2019 года вырастут на 4,1 тыс. рублей – до 12,314 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо – на 2,876 тыс. рублей, до 8,541 тыс. рублей за тонну.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства для стабилизации цен на бензин в мае нынешнего года.