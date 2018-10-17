Нефтяники призвали к существенному повышению цен на бензин

Представители нефтяных компаний на совещании в правительстве заявили о необходимости поднять цены на бензин на 4-5 рублей за литр.

Совещание у вице-премьера Дмитрия Козака прошло 24 октября. Нефтяники предложили поднять цены на бензин с нового года на 4–5 рублей за литр, передает РБК со ссылкой на источники.

Другой источник пояснил, что компании просто жаловались «и в 4-5 рублей оценили убытки при продаже литра топлива». При этом, по его словам, поднимать цены «по принципу «мне плохо, поэтому плевать на всех» не будут.

По данным Росстата, цены производителей на бензин в сентябре 2018 года выросли на 10%.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев грозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Ранее генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов заявил, что розничные цены на топливо в России в 2019 году будут расти.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства для стабилизации цен на бензин в мае нынешнего года.