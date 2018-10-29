Медведев пригрозил нефтяникам жесткими мерами за рост цен на бензин

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

«Я хотел бы, чтобы министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – сказал Медведев, передает «Интерфакс».

Премьер отметил, что в противном случае ему «придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной».

Ранее генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов заявил, что розничные цены на топливо в России в 2019 году будут расти.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия российского правительства для стабилизации цен на бензин в мае нынешнего года.