Цены производителей на бензин в России показали резкий рост

Цены производителей на бензин в сентябре 2018 года выросли на 10%, сообщает Росстат.

Согласно данным Росстата, в августе цены снизились на 0,2%, а в сентябре выросли на 10%, передает «Интерфакс».

В период с января по сентябрь цены производителей на бензин выросли на 26,1%. Потребительские цены за это время поднялись на 8,9%. В сентябре рост цен на бензин для потребителей составил 0,1%.

Ранее в кабмине предложили принять специальные меры для стабилизации цен на бензин.