В кабмине назвали меры по защите от скачков цен на бензин

В случае снижения курса рубля, грозящего ростом цен на бензин, правительство России может ввести заградительные пошлины на нефтепродукты и принять другие меры для стабилизации, заявил вице-премьер Дмитрий Козак после переговоров с нефтяниками.

«Обсуждались различные механизмы воздействия на рынок, в случае, если будут запредельные скачки на баррель или существенное ослабление курса рубля, мы договорились о различных инструментах воздействия на рынок, и мы уверены, что это позволит нам удержать ситуацию на внутреннем рынке», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что меры планируют вводить в случае вероятного существенного повышения цен на топливо на рынке выше уровня инфляции.

Также кабмин разрабатывает закон о лицензиях на экспорт нефтяных продуктов для производителей. Одним из пунктов в лицензии будет обязательство по поставкам внутри России, сообщил источник агентства.

Ранее 24 октября российская валюта подешевела по отношению к доллару и евро.

Позднее в тот же день после реплики советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона рубль усилил свой рост.