Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 8 копеек – до 65,59 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек и составил 75,17 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 76,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».