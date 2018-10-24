Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию за «дело Хашогджи»

После гибели Хашогджи Саудовская Аравия пока что отделывается легким испугомФото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС
Погибший в Стамбуле журналист Джамаль Хашогджи не стал «новым Скрипалем». И не только потому, что один погиб, а другой жив. Ни США, ни Британия, ни ЕС не спешат вводить санкции против королевского двора Эр-Рияда или высылать саудовских дипломатов из своих столиц. Чем вызвано такое разительное различие с недавним антироссийским накатом? И почему за весь мир приходится отдуваться одному Эрдогану? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Рубль подешевел к доллару и евро

          24 октября 2018, 10:13

          Текст: Алина Назарова

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          Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 8 копеек – до 65,59 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек и составил 75,17 рубля.

          Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 76,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».


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