Рубль резко усилил рост на фоне заявления Болтона

Рубль резко усилил рост к доллару и евро после заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.09 мск среды снизился на 25 копеек, до 65,27 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро снизился на 79 копеек – до 74,32 рубля.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России из-за обвинений в применении химоружия.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с Болтоном заявил о необходимости снижения санкций и восстановления взаимодействия российского и американского бизнеса.