Кудрин заявил Болтону о необходимости смягчения санкций

В ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил ему о необходимости снижения санкций и восстановления взаимодействия российского и американского бизнеса.

«Встреча состоялась во вторник по официальному запросу американской стороны по линии МИД. Обсуждали вопросы сотрудничества в экономической сфере. Председатель Счетной палаты поставил вопрос о необходимости конструктивного взаимодействия на разных уровнях и направлениях, а также снижения санкций и восстановления взаимодействия российского и американского бизнеса», – передает слова представителя Счетной палаты ТАСС.

По его словам, оценки Счетной палаты по влиянию санкций на экономику России прежние – в 2014 году первые санкции не оказали решающего влияния на российскую экономику, тогда больше по ней ударило падение цен на нефть. В 2018 году, по его словам, из-за санкций темпы роста ВВП снижаются примерно на 0,5%.

«Но в целом гораздо больший сдерживающий эффект оказывают внутренние факторы развития», – пояснили в СП.

Между тем, Болтон накануне заявил, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России в связи с обвинениями в применении химоружия.