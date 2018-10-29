Сечин объяснил причину роста цен на бензин

Глава Роснефти Игорь Сечин рассказал о причинах роста стоимости бензина и пообещал, что в ближайшее время с этой проблемой будут «серьезно разбираться».

В интервью «Коммерсант FM» Сечин сказал, что в ряде регионов «формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости».

По его словам, согласно антимонопольному законодательству, под это подстраиваются даже вертикально интегрированные компании.

«Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», – добавил глава Роснефти.

Сечин отметил, что доля независимых сетей автозаправочных станций в России составляет 30%, остальное – вертикально интегрированные компании. Однако, по его словам, именно эти 30% и влияют на образование цен, «потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба».

«Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену», – сказал глава Роснефти.

Кроме того, Сечин ответил на вопрос о комфортных для компании ценах на нефть, а также прокомментировал готовящиеся новые санкции США против России.

Ранее в кабмине объяснили, почему в России бензин не дешевеет вслед за снижением цены на нефть.