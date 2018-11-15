Сечин высказался о ценах на нефть

Глава Роснефти Игорь Сечин ответил на вопрос о комфортных для компании ценах на нефть, а также прокомментировал готовящиеся новые санкции США против России.

На вопрос в интервью радиостанции «Коммерсант FM» о том, какая цена для Роснефти комфортна, он ответил: «Любая». «Мы управляем рисками. Если будет падение цены, значит будем работать над увеличением доли рынка», – сказал он.

Сечин подчеркнул, что компания намерена повышать эффективность работы. «Но доля рынка – это серьезный вопрос, будем стараться сохранять ее и наращивать», – сказал он.

Ранее Сечин уже говорил, что цены на нефть снижаются из-за неопределенности ситуации с Ираном.

Говоря о возможных новых американских санкциях, Сечин отметил, что Роснефть готова работать в любых условиях.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американское правительство пока не приняло решение о второй волне санкций против России в рамках «дела Скрипалей», но это будет «более драконовское меню», чем первый раунд.

Накануне стало известно, что Конгресс США решил отложить введение санкций против России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что эта передышка принесет российской экономике и рублю.