Конгресс США решил отложить введение санкций против России

Конгресс США, вероятно, отложит принятие новых санкций против Москвы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов.

Причиной отсрочки стало то, что Вашингтон вряд ли успеет одобрить новые санкции до конца года, поскольку сенаторы пока сосредоточены на вопросах госрасходов, сельского хозяйства и назначений.

«У нас осталось немного времени. Нужно устраивать настоящую гонку, если мы не хотим работать на Рождество», – заявил сенатор Джон Корнин, слова которого приводит Bloomberg.

С ним согласился сенатор Боб Менендез, считающий, что Белый дом не проявляет активности в вопросе антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что санкции, которые США собираются ввести против России, могут коснуться запрета на импорт российской нефти.