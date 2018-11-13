Появились данные о возможных санкциях США против экспорта российской нефти

Санкции, которые США собираются ввести против России, могут коснуться запрета на импорт российской нефти, заявили аналитики международной консалтинговой компании FGE.

FGE сообщила своим клиентам, что под санкции могут попасть поставки российской нефти или нефтепродуктов в США. «Применительно к нефтяному сектору это означает, что приблизительно 350–400 тыс. баррелей в сутки экспорта нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты находится под риском», – приводит РБК сообщение старшего аналитика FGE в Лондоне Дора Полга.

Также на возможность санкций против российской нефти указало отраслевое агентство S&P Global Platts.

В 2017 году США закупили российской нефти на 7–8 млрд долларов.

Отметим, что США в начале ноября возобновили санкции против Ирана. Ограничения наложены в том числе на импорт нефти. Утверждалось, что от этого выиграла Россия, которая, в свою очередь, резко осудила решение США.