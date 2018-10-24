Антииранские санкции США вступили в силу

В понедельник в 00.00 по времени Вашингтона (8.00 мск) возобновилось действие санкций США против Ирана, которые действовали до ядерного соглашения с Тегераном от 2015 года.

Объектами санкций становятся нефтяная отрасль, банковская структура, судостроение и морские перевозки и другие отрасли экономики Ирана. Санкции коснутся также и зарубежных компаний, которые поддерживают деловые связи с иранскими партнерами, передает «Интерфакс».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции против Ирана включают более 600 лиц и компаний.

При этом в минувшую пятницу источник в Белом доме заявил, что США якобы разрешили восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана, однако ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупреждал, что Вашингтон никому не позволит обходить ограничения.