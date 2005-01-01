США собрались заставить Европу подчиниться санкциям против Ирана

Вашингтон не позволит Европе «или кому-то еще» обходить американские санкции против Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Комментируя планы ЕС защитить европейские компаний от санкций США, Болтон заявил, что Вашингтон намерен следить за инициативой ЕС, «которая пока не создана и не имеет даты создания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios и Associated Press.

Болтон заверил, что Вашингтон будет «агрессивно и непоколебимо» реализовывать свои санкции против Ирана.

Он заявил, что международная платежная система SWIFT должна «последовать примеру компаний, пересматривающих отношения с Ираном».

По словам Болтона, за противостояние США Иран «чертовски много заплатит», Тегеран ждут «серьезные последствия». Власти Ирана он назвал «режимом убийц», потребовав от них «изменить поведение».

«Я хочу сегодня ясно сказать: мы за вами наблюдаем, и мы за вами придем», – заявил Болтон, раскритиковав религиозное руководство в Тегеране, называющее США «великим Сатаной».

Болтон счел ядерную сделку с Тегераном «одним из худших дипломатических фиаско в американской истории», поскольку сделка не мешала Ирану развивать программы разработки баллистических ракет, а также «не достигла своей основной цели – перекрыть Ирану все пути к ядерной бомбе».

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций.