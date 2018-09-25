Участники ядерной сделки договорились о создании механизма обхода санкций США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций.

Могерини пояснила, что на уровне стран ЕС решение о создании специального механизма для расчетов с Ираном уже принято, передает ТАСС.

Теперь же, по итогам министерской встречи «пятерки» стран, участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий, Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай договорились о последующем присоединении к этому механизму остальных участников иранской ядерной сделки.

Главы МИД «пятерки» в совместном заявлении, которое зачитала Могерини, подчеркнули приверженность Ирана выполнению своих обязательств, касающихся ядерной сферы.

Напомним, в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что европейские страны якобы повсеместно прекращают вести бизнес с Ираном из-за американских санкций.