США довольны своими санкциями против Ирана

Европейские страны повсеместно прекращают вести бизнес с Ираном из-за американских санкций, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Европе необходимо принять решение, и я думаю, что это решение уже принято. Если посмотреть, они повсеместно прекращают бизнес с Ираном. Мы примем решение в отношении того, будут ли введены в их отношении исключения или нет, но я скажу вам прямо сейчас, мы будем очень жесткими по отношению к Ирану и не дадим ему никаких поблажек», – передает ее слова ТАСС.

Хейли отметила, что США вводят санкции против Ирана из-за того, что Тегеран якобы получал сотни миллиардов долларов, но проводил взамен испытания баллистических ракет и «продавал оружие террористам», а также в целом «поддерживал терроризм».

«Мы не собираемся позволять им получать финансовые средства, чтобы продолжать создавать ядерное оружие. И поэтому мы будем продолжать занимать жесткую позицию по отношению к ним», – заявила она.

С 4 ноября начнут действовать жесткие санкции США против Ирана, которые коснутся в том числе государств, сохраняющих с Тегераном торговые отношения.

Между тем, в Белом доме заявили о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани.