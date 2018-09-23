В США заявили о возможности встречи Трампа и Роухани на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, но только в случае конструктивного характера переговоров, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести», – передает слова Помпео ТАСС.

В четверг постпред США при ООН Никки Хейли заявил, что Трамп рассмотрит возможность встречи с Роухани, если тот запросит переговоры.

Напомним, с 4 ноября начнут действовать жесткие санкции США против Ирана, которые коснутся в том числе государств, сохраняющих с Тегераном торговые отношения.