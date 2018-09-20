Хейли ответила на вопрос о возможной встрече Трампа и Роухани

Если президент Ирана Хасан Роухани запросит встречу с главой американского государства Дональдом Трампом, президент США рассмотрит такую возможность, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Как утверждает Вашингтон, Иран «представляет проблему». США считают, что Иран вовлечен в происходящее «в любой опасной точке в мире», передает ТАСС.

Хейли отметила, что планы Трампа на неделю «не высечены в камне», некоторые встречи запланированы, но президент «может запросить проведения встречи» в любое время.

Напомним, США собрались фундаментально изменить отношения всех стран с Ираном. С 4 ноября начнут действовать жесткие санкции США против Ирана и государств, сохраняющих торговые отношения с иранской стороной.