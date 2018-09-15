США собрались фундаментально изменить отношения всех стран с Ираном

Санкции США фундаментально изменят экономические отношения всех государств с Ираном, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

Помпео заявил, что с 4 ноября начнет действовать «фундаментально иной набор правил, который коснется всех», у кого есть экономические отношения с Ираном, передает ТАСС.

При этом он не смог ответить на вопрос, будут ли приняты меры против платежной системы SWIFT, если та продолжит работать с Ираном.

По его словам, ряд стран уже «предпринимают действия по уходу из Ирана». США считают, что такие государства не только испугались санкций, но и «начинают видеть», что экономическая «деятельность поддерживает именно те виды злонамеренной активности» Ирана, на которые указывал Вашингтон.

Помпео назвал беспрецедентным в истории США общение экс-главы Госдепа Джона Керри с «самым крупным спонсором терроризма в мире».

«Секретарь Керри не должен себя так вести», – сказал Помпео, добавив, что бывшие госсекретари «не должны вмешиваться в работу действующей администрации».

«Активный подрыв американской внешней политики бывшим госсекретарем – это просто нечто неслыханное», – заявил Помпео.

Он сообщил, что Керри советовал Тегерану дождаться конца полномочий действующей администрации.

Напомним, в августе помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение Вашингтоном новых санкций против Тегерана, которые окажутся более жесткими, чем экономические ограничения, которые вводились против Ирана до заключения ядерной сделки.