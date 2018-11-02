США разрешили восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана

США сделали исключение для восьми стран, намереваясь разрешить им покупку иранской нефти после вступления в силу новых санкций против Ирана, сообщил высокопоставленный чиновник в американской администрации.

В число стран-исключений вошли Япония, Индия и Южная Корея, также продолжаются переговоры по Китаю, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Еще четыре государства не были названы.

В обмен эти страны должны сократить импорт нефти из Ирана.

О решении может быть объявлено в пятницу. Оно принято, чтобы не способствовать росту цен на сырье.

В четверг глава американского государства Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-либо еще» обходить американские санкции против Ирана.

Сообщалось, что Китай сократил закупки иранской нефти из-за санкций Вашингтона.