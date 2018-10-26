Китай сократил закупки иранской нефти из-за санкций Вашингтона

Китайские предприниматели сократили заказы на поставки нефти из Ирана в преддверии ноябрьских энергетических санкций США.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corporation не размещали заказы на поставки нефти из Ирана на ноябрь, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

В свою очередь принадлежащий CNPC китайский банк Kunlun сообщил иранским клиентам, что прекратит работу с ними 4 ноября, то есть в день, когда должны вступить в силу американские санкции.

Kunlun – основной банк, обрабатывающий платежи, связанные с экспортом иранской нефти и поставками китайских товаров в Иран.

Отмечается, что такое решение сделает деловые отношения менее привлекательными для компаний обеих стран.

При этом ранее Китай, по данным WSJ, импортировал из Ирана 600 тыс. баррелей нефти в сутки.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла, что китайские власти не приемлют односторонние нефтяные санкции США в отношении Ирана и продолжат поддерживать с этой страной регулярные отношения сотрудничества.

Напомним, ираильские СМИ сообщали, что Россия якобы собирается помочь Ирану обойти новые американские санкции, которые могут парализовать экспорт нефти из исламской республики и нанести серьезный ущерб экономике страны.

Источник в администрации президента Трампа сообщал, что в Белом доме боятся такого исхода событий.