Израильские СМИ раскрыли российский план помощи Ирану с уклонением от санкций США

Москва намерена помочь Тегерану обойти новые санкции США, которые могут парализовать экспорт нефти из исламской республики и нанести серьезный ущерб экономике страны, сообщают СМИ со ссылкой на «секретный документ МИДа Израиля».

Как следует из доклада, в сентябре на трехстороннем саммите президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом было согласовано, что Иран начнет переправлять сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия России. Москва якобы будет продавать иранскую нефть по всему миру и «вознаграждать» Тегеран.

Такой механизм обхода санкций подразумевает, что европейские страны «будут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским государствам в надежде, что он не выйдет из ядерного соглашения». Как отмечает израильское агентство mako.co.il, в будущем подобный механизм могут задействовать для обхода других американских ограничительных мер.

Израильский МИД отказался комментировать «секретный документ», пишет «Коммерсант».

В начале октября советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал другим странам «не строить иллюзий» насчет возможности обойти американские санкции против Ирана.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций.