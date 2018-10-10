Израильские СМИ раскрыли российский план помощи Ирану с уклонением от санкций США

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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...

Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Израильские СМИ раскрыли российский план помощи Ирану с уклонением от санкций США

             15 октября 2018, 10:09
          Фото: Raheb Homavandi/Reuters
          Текст: Алина Назарова

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          Москва намерена помочь Тегерану обойти новые санкции США, которые могут парализовать экспорт нефти из исламской республики и нанести серьезный ущерб экономике страны, сообщают СМИ со ссылкой на «секретный документ МИДа Израиля».

          Как следует из доклада, в сентябре на трехстороннем саммите президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом было согласовано, что Иран начнет переправлять сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия России. Москва якобы будет продавать иранскую нефть по всему миру и «вознаграждать» Тегеран.

          Такой механизм обхода санкций подразумевает, что европейские страны «будут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским государствам в надежде, что он не выйдет из ядерного соглашения». Как отмечает израильское агентство mako.co.il, в будущем подобный механизм могут задействовать для обхода других американских ограничительных мер.

          Израильский МИД отказался комментировать «секретный документ», пишет «Коммерсант».

          В начале октября советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал другим странам «не строить иллюзий» насчет возможности обойти американские санкции против Ирана.

          До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций. 


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