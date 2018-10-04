Болтон призвал мир «не строить иллюзий» об уклонении от санкций США против Ирана

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал другим странам «не строить иллюзий» насчет возможности обойти американские санкции против Ирана.

Болтон подчеркнул, что цель Соединенных Штатов – сократить экспорт иранской нефти и газа до нулевой отметки и эту цель, по его словам, США «без всяких сомнений» достигнут, передает РИА «Новости».

«Другим странам не стоит строить иллюзий по этому поводу», – сказал Болтон, однако признал, что, возможно, это не произойдет мгновенно.

По словам советника главы Белого дома, «для Ирака, для Индии и для других, кто бы это ни был» необходимо понять очень важную вещь, касающуюся покупок иранской нефти.

«Мы пройдем по длине всей цепочки, чтобы найти конечного покупателя нефти, будь то компания или правительство», – подчеркнул советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности.

Ранее Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-либо еще» обходить американские санкции против Ирана.