США испугались продажи Россией иранской нефти

Белый дом боится, что Москва начнет помогать Тегерану обходить американские санкции, продавая иранскую нефть, сообщил источник в администрации президента Трампа.

Источник заявил, что не рекомендует Москве «даже думать» о подобном развитии событий, так как в интересах России не помогать Ирану в обходе санкций Вашингтона, передает Financial Times.

Ранее СМИ Израиля сообщили, что Москва якобы собирается помогать Тегерану в обходе новых санкций США, которые могут парализовать экспорт нефти из исламской республики и нанести серьезный ущерб экономике страны.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал другим странам «не строить иллюзий» о возможности обойти американские санкции против Ирана.