Трамп продлил санкции против Ирана

Глава американского государства Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, сообщает администрация США.

По мнению Трампа, в мире достаточно нефти и без иранских поставок, чтобы «позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов» у Тегерана иностранными финансовыми организациями, передает ТАСС.

Он заявил, что сделал такой вывод на основе доклада министерства энергетики США, а также с учетом «экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами». Кроме того, Трамп указывает на «мировой уровень незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличие стратегических резервов».

Трамп заявил, что будет «пристально следить за ситуацией».