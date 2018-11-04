Помпео рассказал о грядущих санкциях США против Ирана

Американские санкции против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, включают более 600 лиц и компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Департамент минфина внесет более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций – они будут должны повлиять на поведение иранского режима. Это наши надежды. Это причина проводимой политики президентом Трампом», – цитирует РИА «Новости» интервью Помпео телеканалу Fox News.

Он отметил, что санкции уже сильно повлияли на иранскую экономику из-за того, что европейские партнеры стали уходить из страны. По его оценкам, Иран покинули сотни компаний.

Он добавил, что экспорт сырой нефти из Ирана сократился более чем миллион баррелей в день. «Это число будет сокращаться и дальше. Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля», – заявил он.

В субботу российский МИД резко раскритиковал действия США в отношении Ирана, подчеркнув, что новые американские санкции нацелены на подрыв усилий, предпринимаемых для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном.