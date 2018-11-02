Трамп анонсировал санкции в стиле «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Сети картинку, где он сам глава белого дома идет на фоне надписи Sanctions is coming («Санкции близко» - прим. ВЗГЛЯД).

Сама надпись сделана в стиле оформления американского сериала «Игра престолов» и является отсылкой к одной из самых запоминающихся фраз – Winter is coming («Зима близко», - прим. ВЗГЛЯД).

Пост президента опубликован в его официальном Twitter.

Мем Трампа был опубликован на фоне заявлений Белого дома о возвращении «самых жестких санкций в отношении Ирана», которые затронут многие сектора экономики страны. Речь идет об отмененных в 2015 году ограничениях США, которые были сняты согласно с ядерной сделкой.

Так, глава минфина США Стивен Мнучин заявил о санкциях в отношении 700 иранских организаций.

«В понедельник (5 ноября) минфин добавит более 700 наименований в наш список заблокированных компаний. В него войдут сотни целей, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с СВПД, а также более чем 300 новых наименований», – сказал Мнучин, передает РИА «Новости».