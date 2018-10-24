МИД резко раскритиковал действия США в отношении Ирана

Новые антииракские санкции США нацелены на подрыв усилий, предпринимаемых для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили в российском МИДе.

«Взятая Вашингтоном линия на слом международно-правовых инструментов в области ядерного нераспространения и контроля над вооружениями вызывает глубокое разочарование и нарастающую обеспокоенность», – заявили в МИДе.

По мнению ведомства, США наносят мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, «о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают».

В МИДе отвергают любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, особенно, если они затрагивают интересы третьих стран.

В заявлении говорится, что санационная политика Вашингтона должна быть пересмотрена, если США действительно заинтересованы в переговорах с Ираном. «Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», – отметили в МИДе.

МИД сообщает, что СВПД доказал свою эффективность, и, как подтверждает МАГАТЭ, Иран строго придерживается своих обязательств.

«Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимое достижение многосторонней дипломатии рухнуло по прихоти одной страны, открыто нарушающей нормы международного права. Убеждены, что единогласно поддержанный резолюцией СБ ООН 2231 (2015) СВПД обладает достаточным запасом прочности. Участникам этой договоренности вполне по силам преодолеть возникшие сложности», – говорится в заявлении.

В МИДе также пообещали делать все необходимое для сохранения и расширения международного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США.

В четверг президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана. Позже стало известно, что США сделали исключение для восьми стран, которым будет разрешено покупать иранскую нефть, несмотря на санкции.