Выяснилось, как Россия выиграла от санкций США против Ирана

Россия стала главным победителем в ситуации с возобновлением американских санкций против Ирана, воспользовалась ими, чтобы нарастить продажи собственной нефти, пишут западные СМИ.

Крупными покупателями иранской нефти являются нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии, которые вынуждены теперь искать альтернативные поставки. Российские нефтяные компании вмешались в ситуацию и отобрали клиентов у Ирана, утверждает Wall Street Journal.

В то же время Москва предлагает Тегерану помощь в преодолении ущерба от санкций, наложенных на иранскую нефть, пишет портал. Суть в том, что Россия приобретает по бартеру нефть у Ирана, чтобы заниматься ее переработкой и высвободить собственную нефть для более прибыльных экспортных поставок.

Издание утверждает, что Россия предлагает заплатить за сырую нефть машинным оборудованием и продовольствием, а также инвестициями в иранский нефтяной сектор после ухода западных компаний.

Закупку российской нефти одновременно увеличили страны Европы, отказавшиеся от иранского черного золота.

Напомним, Россия резко осудила решение США по санкциям в отношении Ирана. При этом восемь стран выведены из-под действия санкций, среди которых в том числе остаются крупные покупатели иранской нефти – Южная Корея, Япония и Индия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о санкциях США против Ирана.