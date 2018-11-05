Постпред России назвал вздорным решение США по санкциям против Ирана

Решение Вашингтона восстановить санкции против Тегерана вздорное и опасное, так как торпедирует ядерную сделку с Ираном, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Принятое Соединенными Штатами решение является вздорным и очень опасным по своим последствиям, поскольку торпедирует важнейшее международное соглашение, одобренное Советом безопасности ООН», – передает его слова РИА «Новости».

В понедельник возобновилось действие санкций США против Ирана, они касаются более 600 лиц и компаний. Иран заявил, что продолжит продавать нефть несмотря на санкции.