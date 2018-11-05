Роухани пообещал продолжить продажу иранской нефти

Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на санкции США, заявил иранский президент Хасан Роухани.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем, Reuters со ссылкой на представителя правительства Южной Кореи сообщает, что Вашингтон освободил Сеул из-под действия эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана, передает ТАСС.

Отмечается, что Южная Корея, которая является одним из крупнейших покупателей в Азии иранской нефти, обратилась к Вашингтону с просьбой о «максимальной гибкости» после отмены строительными компаниями участия в энергетических проектах в Иране из-за финансовых проблем.

«Нефтепродукты являются ключевыми для нашей экономики, и мы подчеркнули, что если нас затронут санкции в отношении Ирана, это создаст серьезные проблемы для всей нашей экономики», – заявил представитель правительства Южной Кореи.

В понедельник в 00.00 по времени Вашингтона (8.00 мск) возобновилось действие санкций США против Ирана, они включают более 600 лиц и компаний.

При этом в пятницу источник в Белом доме заявил, что США якобы разрешили восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана. Среди них – Япония, Иран и Индия, которые приобретают у Ирана нефть.