США подталкивают Иран к полному краху

США решили добить Иран и заставить иранцев восстать против своих правителей. По крайней мере, именно так стоит воспринимать новые американские санкции, введенные против Тегерана. В Иране действительно колоссальный экономический кризис, и целая группа стран уже отказалась покупать иранскую нефть. Удастся ли Вашингтону довести свой замысел до конца?

США в полном объеме возобновили санкции против Исламской Республики Иран. Наиболее серьезный удар предстоит пережить энергетической сфере, а она, как известно, является главным генератором национального ВВП. Однако и это не все. Наиболее болезненным является то, что американские санкции будут иметь всеобъемлющий характер. То есть под удар попадут все, кто будет и впредь вести бизнес с Тегераном.

Не меньший урон будет нанесен и финансовой системе Исламской Республики. Ожидается, что в скором времени от системы SWIFT будут отключены несколько иранских банков. Рестрикции коснутся более 700 человек, предприятий и компаний, в том числе и главных банков республики. По словам госсекретаря США Майка Помпео, более 100 крупных международных компаний уже ушли с иранского рынка из-за угрозы санкций. А экспорт нефти упал почти на миллион баррелей в день, резко ограничив основной источник валюты для страны.

Все хотят купить иранскую нефть, но опасаются реакции американцев. Накануне стало известно, что польский нефтяной концерн Orlen отказывается от поставок нефти из Ирана из-за американских санкций. А по данным Reutrers, импортнефти из Ирана в Китай за последние месяцы упал на 34% до 2,13 млн. тонн на фоне санкций США. К слову, показатель в сентябре предыдущего года составлял 3,22 млн тонн.

В то же время один из основных покупателей иранской нефти – Индия – всячески пыталась отговорить США от подобных мер. Однако Вашингтон пошел лишь на временное послабление. Страны согласовали основные условия на предоставление Индии разрешения продолжать закупки нефти у Ирана на протяжении нескольких месяцев. Это время дано Нью-Дели на поиски новых поставщиков. Ранее Индия решила сократить импорт из Ирана примерно на треть.

Однако есть и нюансы. Иран значимая страна для мировой экономики. С населением почти 85 миллионов человек Иран входит в 25 крупнейших экономик мира, имеет глубокие и широкие связи со странами Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии, а также с Россией и некоторыми государствами Латинской Америки. В связи с этим администрация Дональда Трампа заявила, что восемь стран могут по-прежнему импортировать иранскую нефть (не уточнив, какие). Однако несложно догадаться, о каких государствах идет речь. Скорее всего, это Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Китай, Индия и, возможно, некая страна на юге Европы (куда идут поставки нефти).

В свою очередь, глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что «самые жесткие санкции, когда-либо вводимые, заставят Иран изменить свое поведение на международной арене». По его мнению, те санкции, которые частично были возобновлены Вашингтоном ранее, уже оказали «огромное влияние» на Тегеран в экономическом плане. «Я в высокой степени уверен, что санкции, которые будут возобновлены, возымеют желаемый эффект, направленный на изменение иранским режимом своего поведения», - полагает госсекретарь.

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Задача американцев проста и понятна: довести стагнирующую экономику Исламской Республики до полного краха, заставить пойти на уступки, спровоцировать масштабные протесты. Одним словом, в Вашингтоне одержали победу ястребы и сторонники смены режима в Иране.

Усиление давления на Иран началось с приходом Дональда Трампа в Белый дом. Трамп, мягко говоря, никогда не проявлял симпатии к Ирану. Его предвыборная риторика была наполнена антииранскими тезисами. Тегеран обвинялся во всех проблемах Ближнего Востока. Более того, Трамп собрал вокруг себя исключительно антиирански настроенных политиков, таких как глава Пентагона Джеймс Маттис, глава Госдепартамента Майк Помпео или советник по нацбезопасности Джон Болтон. А израильские и арабские лоббисты получили зеленый свет в продвижении антииранских настроений, толкая США к ужесточению позиции.

Однако антииранизм давно вошел в моду американской политической элиты. После Исламской революции он стал составной частью идеологических воззрений части американского истеблишмента. И это понятно. Вашингтон проспал революцию, лишился самого важного и нефтеносного союзника на Ближнем Востоке. Накануне переворота ЦРУ предупреждало, что в Иране нет предпосылок к революции, а шах крепко держит власть. В Вашингтоне даже не знали о смертельной болезни Пехлеви, о его депрессии и тяжелом психологическом состоянии.

8 мая президента Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Сделка века», как ее именовали журналисты, была подписана в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН, США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Данный пакет санкций затронул автомобильный сектор, торговлю золотом и металлами Ирана.

Тегеран обладает, пожалуй, самыми сильными в регионе вооруженными силами и миллионами идеологизированных шиитских фанатиков, готовых отдать жизнь за «идеалы революции». Сегодня интересы США и их союзников, в первую очередь Саудовской Аравии и Израиля, практически всегда расходятся с интересами Ирана. Тегеран проводит самостоятельную внешнюю политику и не стесняется в выражениях относительно Америки. Кроме того, у Ирана есть серьезные партнеры. Москва и Пекин вряд ли останутся в стороне, и позволят США расправиться с Ираном. Одним словом, для американских неоконов современный Иран, как красная тряпка для быка.

Кроме того, как известно, вся политика в США локальна. То есть те или иные внешнеполитические действия зачастую продиктованы внутриполитическими соображениями. Решение о возобновлении санкций было принято накануне судьбоносных для Трампа и правящей Республиканской партии промежуточных выборов, которые состоятся 20 ноября. В этом плане удар по «главному спонсору терроризма» вполне выгоден Трампу с информационной и пропагандисткой точек зрения. Так, накануне хозяин Овального кабинета разместил в «Твиттере» свою фотографию с подписью «Санкции близко», выполненную в стилистике телесериала «Игра престолов».

Иранская экономика живет в режиме санкций с первого дня Исламской Революции. Однако постепенно США и страны Запада усиливали и углубляли их. Сегодня Иран переживает экономический кризис. Курс национальной валюты упал до 145 тысяч риалов за один доллар – в то время как год назад он составлял 40,5 тысяч риалов за доллар. Порой иранцу, чтобы сходить в магазин за продуктами, приходится брать с собой целый чемодан денег. В стране безработица, которая приближается к отметке в 25-40%. Финансовый сектор находится в изоляции, а энергетическая сфера в глубоком упадке.

Экономическая стагнация привела к массовым протестам в Иране. Однако, несмотря на это, иранский режим держится стойко и, судя по всему, уступать пока не собирается. Сторонники жесткой линии в Иране ответили публикацией аналогичной фотографии командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Подпись под фотографией гласит: «Я выстою против тебя». За несколько часов до восстановления санкций тысячи иранцев вышли на манифестации по случаю годовщины захвата посольства США в Тегеране. «Сегодня иранская нация покажет, что Трамп слишком мал, чтобы поставить Иран на колени», – заявил спикер иранского парламента, влиятельный политик Али Ларджани.

Таким образом, основная цель санкций США – смена режима, уничтожение изнутри иранского государства. «Режим рухнет под грузом экономических проблем», - говорили автору этих строк американские стратеги.

Основная угроза для Ирана заключается в полном ограничении экспорта нефти. Однако возможно ли оно? Сейчас мало кто помнит и о нефтяной трубе, именуемой среди нефтяников Ирано-израильской. Она проходила от южного Ашкелона до северного Эйлата. Танкеры подвозили иранскую нефть до берегов Израиля, грузили ее в нефтепровод, а оттуда черное золото попадало на мировые рынки, частично оседая в еврейском государстве. Занимался этим блестящий бизнесмен – основатель крупнейшей в мире трейдинговой компании Glencore, «король нефти» Марк Рич, работая напрямую с иранскими фундаменталистами. Санкции санкциями, а рынок – рынком. И всегда найдутся смелые бизнесмены, которые будут готовы рискнуть во имя получения длинного доллара.

Что же касается устойчивости Исламской Республики, то нужно помнить, что ее хоронили уже сотни раз. В стране действительно часто проходят акции протеста и масштабные митинги, однако Тегеран все еще контролирует ситуацию. Одним словом, если иранцам удастся найти лазейки и продавать нефть, то о смене режима американским неоконам можно забыть.