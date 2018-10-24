Эксперты оценили последствия американских санкций для Ирана

«Конечно, добиться нулевого экспорта Трампу, как он всегда говорил, не удастся, но нанести значительный удар по нефтеперерабатывающей промышленности Ирана он сможет», – сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Так он прокомментировал заявление президента Ирана о том, что Тегеран продолжит продавать свою нефть, несмотря на возобновление американских санкций.

Сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин считает, что США не смогут полностью перекрыть поставки нефти из Ирана. Он напомнил о существующих «серых» путях поставок. «А что касается «белых» путей, то здесь возникнут значительные сложности. В первый всплеск антииранских санкций даже Китай сократил закупки нефти в два раза», – сказал Сажин.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что американские санкции оказались не такими жесткими, как прежде и «в результате полностью вывести иранскую нефть с рынка не удастся». По его прогнозу, Иран потеряет в реализации от 600 до 1 млн баррелей нефти (сейчас страна ежедневно производит около 4 млн баррелей нефти, а экспортирует около 2 млн).

Сажин не исключил, что Тегеран будет поставлять свою нефть Москве в обмен на различную продукцию, но этот вариант в прошлом не очень активно использовался.

В то же время Сажин подчеркивает, что Европейский Союз выступает против этих санкций. «Конечно, добиться нулевого экспорта Трампу, как он всегда говорил, не удастся, но нанести значительный удар по нефтеперерабатывающей промышленности Ирана он сможет», – говорит эксперт, добавляя, что найти новых покупателей на рынке, который давно поделен, Ирану будет крайне сложно, та же Саудовская Аравия ни за что не уступит свою часть.

По его прогнозу, в случае сокращения поставок иранской нефти, цена на «черное золото» увеличится, что будет выгодно Москве. «Россия – конкурент Ирана в нефтяной сфере. Поэтому наши нефтяники будут стремиться занять те сферы, которые раньше занимал Иран», – подытожил Сажин.

Что касается роста цен на энергоносители, то по мнению Абзалова, они будут определяться уровнем потребления, который в будущем может снизиться. Это объясняется замедлением темпов роста мировой экономики. Например, европейская экономика начала замедляться в третьем квартале до 0,2% ВВП. «Замедление экономики пророчат США. Это связано в том числе с торговыми войнами. При сохранении действующих таможенных пошлин замедление ожидается в Китае», – пояснил Абзалов.

По его словам, многое будет зависеть от итогов встречи Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином на полях саммита G20 в конце ноября. Если лидеры не достигнут предметного решения по таможенным пошлинам, то в следующем году произойдет торможение экономики и цены на нефть смогут стабилизироваться на более низких отметках.

Говоря о позиции России, Абзалов напомнил, что она находится на пике добычи и чтобы увеличивать рост, «необходимы инвестиции в сырьевой сектор». Поэтому в долгосрочной перспективе отток с рынка иранской нефти для нее не скажется.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна продолжит продавать свою нефть, несмотря на американские санкции, которые возобновились в понедельник. Они действовали с 2012 года до ядерного соглашения с Тегераном от 2015 года.

Объектами санкций стала нефтяная отрасль, банковская структура, судостроение и морские перевозки и другие отрасли экономики Ирана. Санкции коснутся также и зарубежных компаний, которые поддерживают деловые связи с иранскими партнерами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции против Ирана включают более 600 лиц и компаний.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал опасным восстановление санкций по своим последствиям, поскольку они торпедируют «важнейшее международное соглашение, одобренное Советом безопасности ООН».