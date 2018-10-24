США выразили надежду на новую сделку с Ираном

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что надеется на новое соглашение по атому с Ираном.

«Мы надеемся, что новое соглашение с Ираном возможно», – сказал Помео.

Напомним, пятого ноября возобновились санкции США против Ирана, прекращенные в 2015 году после ядерного соглашения.

Помпео заявлял, что ограничения затронут более 600 лиц и компаний Ирана.

В Иране ответили, что продолжат продавать свою нефть даже под санкционным давлением Вашингтона.

Эксперты оценили, какие последствия повлечет за собой возобновление санкций на Иран.