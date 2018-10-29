Сечин объяснил падение цен на нефть

Цены на нефть снижаются из-за неопределенности ситуации с Ираном, заявил глава Роснефти Игорь Сечин.

«Она уже растет, <...> она уже корректируется. Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется», – сказал Сечин, передает ТАСС.

Глава Роснефти пояснил, что предсказывать цены на нефть он не берется.

«Глупо сейчас говорить – мы не знаем, какие действия будут предприниматься американской администрацией, что будет происходить с основными игроками, какие будут решения по Саудовской Аравии по добыче. Поэтому посмотрим, но мы готовы работать в любых параметрах», – добавил Сечин.

Напомним, во вторник цена барреля нефти марки Brent упала на 6%. После этого снижение цены на мировом рынке только усилилось.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему высокие цены на нефть перестали действовать положительно на российскую экономику.