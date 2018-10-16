Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...

Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

          Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию    13 ноября 2018, 19:35
          Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость?

          Почти вся разница от более высоких, чем предполагалось ранее, цен на нефть ушла в отток капитала из РФ, практически не осев в российской экономике, заявил заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач на ежегодной конференции рейтингового агентства S&P. То есть от роста цен с 50 до 70 долларов за баррель российская экономика в конечном счете мало что выиграла, чем и объясняется ее умеренный рост.

          Если бы оттока капитала, например, не было, то благодаря высоким ценам на нефть российская экономика могла бы показать рост как минимум в 1,5–2 раза больший, чем сейчас, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. «А у нас в этом году ВВП если и вырастет, то на две десятых процента, а в следующем году вообще прогнозируется замедление, что неудивительно, когда деньги бегут из России», – говорит она.

          В принципе высокие цены на нефть – это благо для российской экономики. В эпоху начала 2000–х годов, например, в связи с проведением ряда институциональных реформ и позитивной конъюнктурой на нефтяном рынке наблюдался активный приток капитала в РФ, напоминает Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс».

          Однако в последние месяцы чистый вывоз капитала бьет все рекорды. В июне – сентябре (за три месяца) частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов. Это был рекорд с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию. В октябре новая высота: чистый отток капитала составил 10,3 млрд долларов всего за один месяц. В целом за 10 месяцев 2018 года чистый отток капитала вырос в три раза, до 42,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил всего 14 млрд долларов, свидетельствуют материалы Банка России. Причем в этом году ЦБ РФ уже повысил прогноз и ожидает отток на уровне 66 млрд долларов. То есть в ноябре и декабре может вполне сохраниться рекордный уровень – по 12 млрд долларов в месяц.

          Надо сказать, что отток капитала в 66 млрд долларов в текущем году не станет для России рекордом, но по своему масштабу займет почетное четвертое место за последние 20 лет. Самый печальный в этом смысле год – 2014-й, когда из страны вывезли 152,1 млрд долларов. До этого рекорд был установлен в 2008 году – 133,6 млрд долларов. «В ретроспективе последних 20 лет отток капитала из РФ был связан либо с финансовыми кризисами, либо с санкционными ограничениями в отношении России», – говорит Сергей Лысаков из ГК TeleTrade.

          По его словам, за этот период только в течение двух лет в России наблюдался чистый приток капитала: в 2006 году в размере 43,7 млрд долларов и в 2007 году – 87,8 млрд долларов. Небольшой отток был зарегистрирован в 2003 и 2005 годах – по 0,3 млрд долларов. В остальные года, с 1994 года, отток был существенным и превышал 7 млрд долларов ежегодно, напоминает Лысаков.

          Безусловно, отток капитала в этом году является результатом опасений относительно новых санкций в отношении России, поэтому он и усилился в третьем квартале – на угрозах США расширить санкции в ноябре (запрет на выпуск российских облигаций и запрет для рядов банков с госучастием проводить долларовые платежи).

          Кто же выводит капиталы из страны вместо того, чтобы инвестировать их в реальную экономику и поднять Россию? Почему это происходит и кто в этом виноват?

          «Это основной и очень важный вопрос, над которым наше правительство должно думать денно и нощно. Но этого, похоже, не происходит. Отток капитала есть и в США, и в КНР, но там есть и мощный приток, и вливание этих средств в национальную экономику», – говорит Касьянова. Конечно, надо понимать, что часть капитала выведена из России все-таки по делу – в виде выплаты внешних долгов компаниями и банками. Например, ЦБ отмечает, что на октябрь пришелся пик по выплатам внешних долгов в размере 6 млрд долларов. То есть больше половины из 10,3 млрд долларов оттока – это выплата долгов. В ноябре и декабре ожидаются выплаты по долгам на 14,5 млрд долларов (только в декабре – на 8 млрд долларов).

          В первом полугодии 2018 года внешний долг России, включая корпоративный, снизился на 32,6 млрд долларов, во втором полугодии отечественным компаниям необходимо было погасить долгов и проценты по ним на сумму от 34,3 млрд долларов до 39,4 млрд долларов, отмечает Лысаков.

          Часть оттока обеспечивается продажей иностранцами российских ОФЗ. «Крупные институциональные инвесторы приступили к массовым продажам российских активов на долговом рынке еще после апрельских санкций. На начало октября нерезиденты вывели с рынка ОФЗ не менее 498 млрд рублей с начала апреля 2018 года. В результате их доля сократилась с 34,5% до 25,8%, и с учетом анонсированных санкций в начале августа данная тенденция продолжилась, обеспечив снижение национальной валюты», – говорит Валерий Безуглов.

          «Средства от реализации гособлигаций также выводились из страны. Наблюдались и значительные распродажи нерезидентами российских акций, а также вывод средств, полученных в результате выплат дивидендов российскими компаниями», – отмечает Лысаков. Еще одно направление оттока капитала – это разрешение на «парковку» валютной выручки нефтяных компаний за рубежом опять-таки из-за угрозы санкций, добавляет он.

          Собственно, когда российские резиденты скупают валюту на фоне ослабления курса рубля – это тоже фиксируется как отток капитала. «Даже если средства остались на счетах национальных коммерческих банков, но в иностранной валюте, они все равно характеризуются в качестве статьи оттока капитала. Желание инвесторов уйти в иностранную валюту более чем оправданно в свете обвала нефти и неизбежной в связи с этим девальвации рубля», – говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

          Впрочем, эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский считает, что отмечаемый Андреем Клепачом отток капитала не является, как это обычно бывает, следствием вывода капитала иностранцами из России. Россия под западными санкциями, поэтому даже на интуитивном уровне понятно, что сейчас этих процессов нет. Фраза в новостях «S&P отмечало снижение зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры» лишь подтверждает вышесказанное.

          «Наоборот, ввиду более жесткого контроля банковских аккаунтов в Европе, по нашим сведениям, деньги постепенно репатриируются в Россию. Не такими темпами, как многим хотелось бы, но все же», – говорит Рожанковский. Более того, санитарная чистка ЦБ банковской системы практически остановила отток и по линии «прачечных», которые омрачали российские успехи в середине нулевых, добавляет эксперт.

          «Методом исключения и при условии, что мы верим всему озвученному, мы приходим к единственно возможному выводу.

          Это не отток капиталов, а нежелание экспортных компаний репатриировать валютную выручку обратно в Россию. Если это так, то это вопиющий факт. И эта проблема не решается на монетарном уровне, а только на директивно-административном»,

          – говорит Владимир Рожанковский.

          Впрочем, эксперты не спешат обвинять бизнесменов в том, что они не стремятся инвестировать в российскую экономику. «Бизнес не чувствует себя достаточно защищенным и бежит туда, где частный капитал находится под большей защитой. В России очень велика роль государства, решения которого нередко являются достаточно неприятными для бизнеса. Плюс санкции осложняют жизнь «крупняку», вот он и уводит деньги подальше. С другой стороны, государство ослабило валютный контроль для компаний, которые попали под санкции, и позволило им держать экспортную выручку в банках за границей. Всегда нужно помнить и о колоссальной коррупционной составляющей – она никуда не делась. Видные лица присваивают себе крупные суммы и выводят их. Поэтому оценка оттока может быть различной – то ли капитал спасают от разорения, чтобы потом вернуть его на родину, то ли крадут для себя, вовсе не желая помогать российской экономике», – рассуждает Тамара Касьянова. Но главный вопрос к правительству – почему созданы такие условия, что инвестиций приходит явно недостаточно для такой большой страны, как Россия.

          В итоге изменения тренда на отток капитала эксперты не ждут. «Прогноз по российской экономике на 2019 год достаточно пессимистичный, поскольку санкции усиливаются, нового экономического курса нет, население беднеет. Нужны решительные действия со стороны правительства, нужен перелом, а он постоянно отодвигается в будущее. Поэтому прогноз такой: в следующем году будет так же, как в этом, если не хуже», – констатирует Касьянова.


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