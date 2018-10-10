Доллару предрекли пять лет падения

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
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Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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На материале «Мумий Тролля» нужно защищать диссертации

Василий Авченко, писатель и журналист
Пророческий потенциал Лагутенко очевиден, но расшифровываются его предсказания задним числом, поначалу представляясь сумбурным набором фраз. Когда чайки вдруг запели на знакомом языке, к ним следует прислушаться. Подробности...
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Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...
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В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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          Доллару предрекли пять лет падения

          Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции    16 октября 2018, 20:20
          Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?

          Ульф Линдал, главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates с 40-летним опытом работы на валютном рынке, выступил с прогнозом обвала доллара на 41% к евро и на 33% к иене к 2024 году. Это идет вразрез с медианным прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидают, наоборот, продолжения укрепления американской валюты.

          Так, сегодня евро стоит в районе 1,15–1,16 доллара, аналитики Bloomberg ждут падения евро к 2022 году до 1,28 доллара, а Линдал уверен в росте курса евро до двух долларов. Если сейчас за доллар дают 111 иен, то через пять лет будут давать всего 75 иен, считает валютный эксперт.

          Прогноз Линдала, что американскую валюту ждет долгосрочное падение, основан на теории цикличности курса доллара: с 1970-х годов доллар повторяет 15-летний цикл падения и роста. Исходя из этой теории, очередное падение доллара уже началось в 2017 году.

          Надо сказать, что теория Линдала о цикличности доллара поддерживается не всеми. По его словам, поначалу инвесторы скептически оценивают новость о 15-летнем цикле доллара, сомневаясь в том, что такие циклы существуют. Даже несмотря на то, что они признают другие модели и бизнес-циклы, говорит Линдал в своем отчете. Невозможность для многих понять эту логику колебаний доллара вместе с потенциальной коррекцией рынка акций создает «самый рискованный инвестиционный климат за 45 лет» для неамериканских инвесторов, которые недостаточно захеджированы от разворота валют, считает экономист.

          Однако график, составленный Bisset, показывает, что с 1970 года курс доллара к евро упал на 55% за девять лет, а затем вырос на 95% за следующие пять лет. Второй цикл, по Линдалу, начался в 1985 году: за 10 лет курс доллара упал на 60%, затем в течение шести лет вырос на 67%. Третий цикл стартовал в 2001 году с падения курса доллара, который продолжался вплоть до 2008 года (минус 45%). После снова начался период укрепления доллара до середины 2017 года (плюс 45%). Однако с прошлого года, считает Линдал, начался новый, четвертый, цикл. Как всегда, новый цикл начинается с падения – в сентябре 2017-го доллар обвалился к евро на целых 9%. По прогнозу эксперта, за шесть лет американская валюта потеряет 53% к евро.

          Неужели действительно для доллара наступают тяжелые времена? Этого вполне можно ожидать. Против него в долгосрочном периоде будут играть наметившиеся изменения как в глобальной, так и в американской экономике.

          «Наступающая эпоха международных торговых войн и тенденция к обратной репатриации промышленного производства из Азии в США являются аргументами к сокращению объемов международной торговли Соединенных Штатов со всем остальным миром. Это значит, что в ближайшие годы значение доллара как основной валюты внешнеторговых расчетов должно сокращаться. По-видимому, вслед за этим в какой-то мере начнут падать и объемы международного кредитования в долларах. Все эти взаимосвязанные факторы должны сыграть в пользу второй резервной валюты, то есть в пользу евро», – считает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

          Вполне возможно, что эта тенденция наложится на долгосрочные экономические циклы, наличие которых не стоит отрицать, добавляет он.

          Между тем политика ФРС, направленная на повышение ставки, играет в пользу американского доллара, то есть ведет к его укреплению. «Однако если мы говорим о периоде в пять–шесть лет, то за это время текущая монетарная политика ФРС может успеть поменяться, и не единожды», – замечает Манжос. 

          Рост доллара в этом году застал многих врасплох, согласен Александр Купцикевич из FxPro. Если бы Штаты налево и направо не стали угрожать в этом году тарифами, то доллар мог бы оказаться совершенно в другой реальности, например снижался бы, как он часто это делает в периоды бурного синхронного роста в ключевых мировых регионах, считает он. Торговая же война вызвала резкий спад деловых настроений во многих регионах.

          «Благодаря действиям Трампа политика США стала менее предсказуемой. И одним из главных побочных эффектов его политики является рост доллара. Даже публичное давление на ФРС и угрозы в манипулировании курсами валют Китая, Японии и Еврозоны пока не способны ослабить доллар. На деле мы видим, что инвесторы бегут из валют стран-экспортеров, делая ставку на ужесточение политики ФРС в свете роста внутренней инфляции из-за вводимых тарифов», – говорит Купцикевич.

          Самое печальное, что Трамп делает долгосрочное прогнозирование совершенно бесполезным. Те же торговые конфликты могут так же внезапно завершиться, как и начались, говорит Купцикевич. Однако он все-таки считает, что в ближайшие годы американская валюта останется под давлением и будет снижаться по отношению к основным конкурентам.

          Однако к российскому рублю такие прогнозы не имеют никакого отношения. Российскую валюту нельзя пока отнести к главным конкурентам американской. Рубль по-прежнему уязвим для доллара из-за санкций, которые Запад пока не отменяет, а, наоборот, вводит новые, говорит эксперт.

          Если заглянуть в прошлое, то за три неполных десятилетия российский рубль обесценился по отношению к американской валюте в 36 278 раз, посчитал Манжос. Коммерческий курс впервые был установлен 1 ноября 1990 года – 1,8 рубля за доллар. Текущий курс доллара на бирже ММВБ составляет около 65,3 рубля, с учетом деноминации 1998 года – 65 300 рублей.

          «Россию постепенно вырезают из мировой экономики. Делают это медленно, чтобы минимально навредить США и Европе. Это подавляет экономический потенциал страны. Инвестиции извне были важнейшим источником роста в предыдущие годы, а теперь остаются лишь внутренние резервы для оплаты мегапроектов», – говорит Купцикевич.

          «Скорее всего, в долгосрочном периоде рубль продолжит свой исторический нисходящий тренд по отношению к американской валюте. По уже сложившейся традиции такое ослабление может иметь обвальный характер в связи с возможными будущими экономическими и политическими неурядицами. В этом плане доллар США продолжит играть для россиян роль условно «безинфляционного» актива», – считает Манжос.

          Ослабление доллара к евро все же может принести пользу России при реализации плана по дедолларизации, курс на которую взяли российские власти.

          Во-первых, вслед за падением доллара Линдал ждет распродажи акций и роста цен на сырьевые активы. А на экспорте сырья Россия может вполне неплохо зарабатывать. Во-вторых, если прогноз серьезного ослабления доллара сбудется, то евро может стать более привлекательным активом. А значит, и в сбережениях, и при международных расчетах россияне смогут активней уходить от доллара к евро. 

          Российский ЦБ, кстати, ожидает, что через три–пять лет доля вкладов в американской валюте сократится с 20% до 10–12%, что сделает финансовую систему более стабильной. В последние месяцы уже наблюдается отток из долларовых вкладов. Однако причин этого процесса довольно много. Текущий отток валюты из банков можно легко объяснить неправильным освещением дедолларизации в СМИ. Здесь могла сказаться неправильная интерпретация заявления главы ВТБ о том, что в случае жестких ноябрьских санкций валютные вклады населения якобы будут пересчитаны в рубли по произвольному курсу.

          Кроме того, инвесторы все чаще выбирают еврооблигации как источник более высокой доходности в валюте, тогда как у валютных депозитов хронически низкие ставки, отмечает Купцикевич.

          Кроме того, ЦБ уже вводит для банков меры, которые делают валютные вклады менее привлекательными, и этот курс, вероятно, будет продолжен. «Скорее всего, для вкладчиков будут осознанно созданы такие условия, при которых держать доллары на банковских депозитах окажется невыгодным. В этом плане прогноз ЦБ можно воспринимать одновременно и как обозначенный целевой уровень, которого регулятор будет добиваться», – говорит Манжос. 


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