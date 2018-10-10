Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?

Обвал американского фондового рынка накануне стал неожиданным, но долгожданным. Следом в четверг азиатские рынки тоже открылись падением. Цепная реакция зацепила европейские площадки, где тоже идут распродажи. И, конечно, падают российские индексы в пределах 2%. В целом мировые фондовые рынки рухнули на 4% по итогам торгов в среду. Это самое жесткое падение с февраля.

Называется три причины обвала. Первая – доходность гособлигаций США дошла до пиковых 3,2% годовых. Это максимальный семилетний уровень. Второй фактор – обострение торговой войны США с Китаем на фоне обнаружения американцами на китайских платах Apple и Amazon шпионского оборудования. Торговая война может вылиться в снижение выручки большинства американских компаний, которые вот-вот должны опубликовать свои отчетности.

Третий фактор – желание ФРС США и дальше поднимать ключевую ставку, что удорожает заемные средства для американцев. В числе причин некоторые называют еще и конфликт вокруг дефицита бюджета Италии, который по плану составит в 2019 году всего-то 2,4% от ВВП. Но Еврокомиссия хотела дефицит в три раза ниже, поэтому раскритиковала итальянский план, что спровоцировало рост доходности гособлигаций Италии.

Однако все эти события произошли не вчера, поэтому объяснить ими почему обвал случился именно сейчас, а не раньше или позже, сложно. «Никто реально не переживает за платежеспособность Италии пока что. Градус торговых пошлин пока не достиг столь тревожных значений. А облигации США в благополучном 2010 году и до 4% по доходности поднимались, и никаких проблем тогда это не вызывало. Это просто попытки объяснить хоть чем-нибудь конкретным неизбежное», – говорит Петр Пушкарев из ГК TeleTrade.

«Конкретных причин, почему обвал случился на западных рынках именно сейчас, а не в другой какой-то момент, на самом деле нет, – считает он. – В обвале виноват только рекордный рост. Рынок рос и до 2016 года, а с момента победы Трампа на выборах рост стал неуклонным и превратился в фетиш. Рано или поздно «shit happens», как говорят сами американцы».

За 10 лет американские индексы выросли в 3,5 раза, при этом росли почти безостановочно, так что коррекция вниз назрела,

отмечает Роман Ткачук из «Альпари».

Акции Amazon, например, только с последнего февральского обвала за полгода поднялись от 1265 до 2050 долларов, капитализация была за триллион только по этим одним бумагам. «Бешеная прибыль, что в процентах, что в деньгах – и инвесторы решились ее наконец-то зафиксировать. Такой длительный фанатизм покупателей ненормален, и даже чисто эмоционально он не может продолжаться вечно без больших откатов, а вот как раз здоровая рыночная коррекция от 10% вниз и глубже - совершенно нормальное явление на «супербычьем» рынке. Ее можно даже назвать долгожданной», – говорит Пушкарев.

Как же ситуация будет развиваться дальше и не приведет ли это к рецессии в самой экономике США, что так или иначе затронет и всех остальных?

Варианта, на самом деле, два: либо в течение нескольких дней все закончится, либо это начало конца. «Ближайшие дни будут очень важными для рынков – они или отскочат вверх или произойдет полноценная коррекция вниз на 20-30%. Многое зависит от того, какими будут отчетности американских корпораций. Если они разочаруют, падение продолжится и может усилиться. Падение американских индексов приведет к общему обвалу рынков по всему миру. При этом наибольшее падение может произойти на рынках развивающихся стран», - говорит Роман Ткачук.

«Если какой-либо рынок перегревается, можно ожидать падение фондовых индексов на 20-25%. Так было всегда. Последний пример произошел относительно недавно – в 2015 году. Только тогда катализатором выступил перегрев фондового рынка Китая», – напоминает Екатерина Туманова из компании «ФинИст». По ее мнению, так как принудительной остановки торгов на фондовом рынке еще не было, то волна распродаж с открытием американского рынка, скорее всего, продолжится с ускоренной силой.

Однако обвального падения за океаном может и не произойти. Но даже если сейчас удастся погасить огонь, то это падение американских рынков способно стать началом среднесрочного нисходящего тренда в более долгосрочной перспективе, считает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос. Для этого, по его словам, имеется, как минимум, три довольно весомые причины. Во-первых, это продолжение повышение ставки ФРС США. Во-вторых, разгорающаяся торговая война США со всем миром, которая негативно скажется на американских транснациональных корпорациях.

В-третьих, рост цен на нефть. Для американских нефтяников это, конечно, большой плюс. Но нефтяной бизнес для США – это далеко не большая часть экономики. Для остальных дорогая нефть несет прямой рост производственных издержек и сокращение уровня рентабельности, объясняет Манжос. В этом плане Дональд Трамп, критикующий политику ФРС и требующий от ОПЕК с Россией снизить цены на нефть, играет на стороне именно той части бизнеса, для которой издержки на бензин существенны.

А вот сама экономика США сейчас еще далека от рецессии, ее можно ждать скорее через 2-3 года, и Трамп может еще успеть переизбраться, полагает Пушкарев. «Но Трамп абсолютно прав в том, что ФРС действует в корне неверно. Повышая ставку уже даже при снижающейся инфляции, ФРС добавляет рынку ненужной нервозности и приближает фазу рецессии, которая может начаться в итоге раньше сроков, положенных здоровым экономическим циклом», – считает эксперт. По его словам, экономическая политика Трампа идет в одном направлении, а политика ФРС – в противоположном. «Повышая ставку, ФРС делает доллар дороже и подрывает возможности для американских товаров конкурировать с теми же китайскими», – поясняет Пушкарев.

Главная проблема США – это огромная пирамида долгов в американских казначейских облигациях.

«Из-за снижающегося спроса на них растет доходность, поэтому сама себя эта пирамида финансировать не сможет. А добиться того, чтобы пирамиду долгов начала финансировать национальная экономика, Трамп попросту не успевает, и это вообще вряд ли в человеческих силах, даже если действовать намного тоньше. Источником кризиса рано или поздно станет главный факт, что основная мировая валюта по факту давно не доллар, а «казначейки» США, которые в таких количествах не обеспечены ни спросом, ни материальным богатством», – рассуждает Пушкарев. По его словам, дело в итоге может дойти до унизительных переговоров США с кредиторами о реструктуризации своих долгов.

«Все это тема для нового финансового передела, который сможет спровоцировать и куда более масштабный обвал на рынке ценных бумаг, чем то, что происходит сейчас. Но пока США и Китай, США и Европа пытаются еще вести диалог, то имеются и шансы, что проблема американского госдолга перестанет замалчиваться, и хотя бы на уровне переговорщиков станет главной до того, как финансовый мир дождется настоящих потрясений», – резюмирует Петр Пушкарев.

Что касается России, то, конечно, рынки разных стран куда более дружны, чем их представители. Поэтому российский фондовый рынок тоже задело. Но угроза санкций для России пока куда важней, чем обвал акций за океаном, считают эксперты. Для России больших последствий этот обвал иметь не будет, тем более, что индексу РТС и так давно пора уже вернуться к «тысяче», считает Пушкарев. В любом случае, добавляет он, пока санкции не будут, наконец, приняты конгрессом хоть в каком-то виде, российский рынок все равно до конца не отпустит.

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Более того, если на развитых рынках настроения продолжат ухудшаться, то это может пойти нам на пользу - иностранный капитал может снова начать притекать в российские акции и облигации, не исключает Манжос. В любом случае, пока нефть стоит дорого, Россия может сильно не волноваться. Рубль, кстати, на фоне происходящего за океаном апокалипсиса, показывает олимпийское спокойствие ­– он сегодня теряет менее 1%.