Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

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11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Новым «Лидерам России» расширили границы возможного

Среди наставников «Лидеров России» будут Максим Орешкин, Сергей Кириенко и Сергей СобянинФото: Илья Питалев/РИА Новости
В Москве стартовал новый конкурс «Лидеры России» – отлично зарекомендовавший себя инструмент отбора достойных управленцев для госструктур и бизнеса по объективным прозрачным критериям. По сравнению с прошлым конкурсом, возраст соискателей поднят с 50 до 55 лет. И, как ни странно, теперь на «лидерство» могут претендовать даже иностранцы. Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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          Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

          В борьбе с долларом США все средства хороши   11 октября 2018, 11:26
          Фото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Ускорить отказ от доллара при экспертных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам?

          В условиях готовящегося в правительстве плана дедолларизации российской экономики и желания чиновников перевести экспортные расчеты с долларов на рубли, юани или евро появляются новые неожиданные решения проблемы.

          Для расчетов на нефтяном рынке страны ОПЕК+, включая Россию, могли бы использовать вместо доллара специальную криптовалюту на основе блокчейн, обеспеченную газом, нефтью или другими энергоресурсами, считает бывший министр энергетики, а ныне глава корпорации «Энергия» Игорь Юсуфов, передает Прайм. Учитывая, что половину российского экспорта по-прежнему составляют нефтегазовые ресурсы, отказ от доллара в этих расчетах стал бы огромным шагом на пути дедолларизации.

          Национальные валюты во время глобальных экономических кризисов и политической нестабильности уже не могут выступать надежным расчетным средством на рынке энергоресурсов. Но если заменить нефтедоллары привязанной к производству нефти криптовалютой, то производители диверсифицируют риски и избавятся от привязки к уязвимым национальным валютам, считает эксперт.

          Новая валюта обезопасит страны в том числе от санкций. «Гипотетически, нефтяная криптовалюта позволит нефтедобывающим странам обходить любые финансовые и торговые ограничения, которых становится слишком много в последние годы, наращивать экспорт нефти и газа», – объясняет свою позицию Юсуфов. 

          Если Россия и страны ОПЕК, которые контролируют более 2/3 мировых запасов нефти, создадут мощное углеродно-криптовалютное лобби, то могут прийти к согласию по вопросам урегулирования ситуации на рынке нефти. Иными словами, производители нефти смогут устанавливать цены на том уровне, который им необходим, не переживая по поводу возможного нового нефтяного кризиса из-за перепроизводства, о чем недавно говорил министр энергетики РФ Александр Новак.

          Что это – утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Создать такую валюту можно быстро и не так сложно. «Подобная идея вполне может быть реализована: сейчас все в мировой экономике стремится именно к подобным решениям. А вот как это может отразиться на отношениях с Западом, можно только догадываться», – считает Александр Агеев из компании «ФинИст». 

          Первыми криптовалюту El Petro, обеспеченную нефтью с месторождения Ayacucho 1, не от хорошей жизни ввели в Венесуэле c 1 октября.  Однако об ее успешности говорить пока сложно. Стоимость El Petro была приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти. Были разговоры о создании нефтяной валюты и в США, но они канули в Лету, что понятно – им-то зачем создавать конкурента своей собственной валюте.

          Впрочем, отдельным нефтяным валютам завоевать мировой рынок будет сложно, поэтому идея как раз заключается в том, чтобы создать общую электронную площадку и единую криптовалюту для всех стран ОПЕК и России.

          Как она в теории могла бы выглядеть? По мнению Агеева, криптовалюта для расчетов за нефть должна иметь максимально безопасную и закрытую блокчейн-сеть, а ее эмитентом должна быть независимая организация, которая будет контролировать работу сети и являться гарантом совершения всех операций. 

          Стоимость валюты можно привязать к стоимости одного барреля нефти в долларовом выражении. Например, если нефть марки Brent стоит 84,69 доллара за баррель, то одна монета (1 oilcoin) может стоить 84,69 доллара, либо баррель может стоить 84,69 oilcoin, то есть количество монет равно тому количеству долларов, сколько дают за баррель на мировом рынке. «Такой подход к расчетам сразу решает вопрос разнообразия марок нефти и разницы в их стоимости. И привычные для этого бизнеса схемы работы никак не поменяются, только сами расчеты будут происходить без американского доллара, то есть без посредников, и гораздо быстрее», – считает Агеев.

          «Более того, можно создать полностью независимую и регулируемую взаимовыгодную финансовую среду, которая никак не будет реагировать на внешние факторы. Она упростит и ускорит все экспортные расчеты и может положить начало появлению новой международной торговой среды», – рассуждает эксперт.  

          Наконец, добавляет он, экспортеры и покупатели нефти смогут получить реальную экономическую выгоду за счет отсутствия затрат на посредников, а также не опасаться, что США очередными санкциями поставят под удар энергетическое благополучие какой-либо страны.

          Мошенничества с новой валютой опасаться на стоит, если будет создана открытая и прозрачная площадка для всех участников, плюс доступ ко всей информации в сети можно предоставить независимой организации, говорит Агеев.

          И все же у цифровой экономики тоже есть враги – это киберпреступность. «Страны ОПЕК+ в первую очередь должны быть готовы активно защищать эту криптовалюту от кибератак», – говорит Мария Сальникова из «Эксперт плюс».

          Однако не все согласны, что у этой идеи есть светлое будущее. Есть сомнение, что решать задачу ухода от долларовой зависимости надо полным уходом от расчетов в традиционных валютах.

          «Эта идея – утопия. Она сродни натуральному обмену товарами, только более высокого уровня», – считает Петр Пушкарев из ГК TeleTrade. По его мнению, если привязать нефтяную криптовалюту к производству нефти, к месторождениям, то это будет попытка создания диктата производителя, когда «продавец всегда прав», а покупатель пусть подстраивается под продавца. Рыночные же механизмы предполагают, что на цену нефти влияет не только предложение, но и спрос со стороны покупателя. Это как если бы производители яблок или зерна создали собственные продуктовые валюты, которые зависели бы от урожайности и погодных условий. «Идея фиксированных цен тоже несколько утопична в условиях, когда все привыкли к рынку. Снова возникнут или спекулянты, или искусственный дефицит из-за несогласия одной из сторон с ценой», – говорит Пушкарев.

          Наконец, найти консенсус между 24 странами ОПЕК плюс Россия по этому вопросу будет не так-то просто, как может показаться. Внутри картеля постоянно происходят мелкие и больше междоусобные войны. Усмирить некоторых членов и прийти к единому мнению удается далеко не всегда. Это получается только после длительных переговоров и уступок и тогда, когда ситуация на рынке нефти складывается катастрофически для производителей. Только благодаря обвалу цен на нефть и затяжным переговорам удалось прийти к сделке по снижению и сдерживанию добычи нефти странами ОПЕК плюс Россия. И даже дисциплину удалось подлатать, тогда как обычно она сильно хромала – члены картеля, даже договорившись о чем-то, довольно легко нарушали эти договоренности.

          «Тут по более простым вопросам между таким количеством государств не всегда удается договориться. А в случае военных действий контроль весь полетит. Поставки нефти в условиях войны были во все времена, даже неприятелю»,

          – говорит Пушкарев.

          Поэтому только серьезная опасность доходам и экономикам нефтеэкспортеров может заставить их рассмотреть и принять идею создания новой общей валюты взамен доллара. Пока этого нет, говорить о необходимости ухода от долларовой зависимости будут больше, чем в реальности делать. Хотя процесс дедолларизации уже не остановить, он будет продолжаться, но по-прежнему медленно и технично. «Никто ведь не мешает формально и сейчас вместо доллара договариваться о расчетах за нефть в евро или в любой другой удобной национальной валюте. У евро нет недостатков, которыми обладает доллар: европейцы сами по себе не давят всех санкциями и политикой, хотя отчасти участвуют в американской политике давления», – говорит Пушкарев. Однако риски никто не хочет брать на себя, ровно так же никто из нефтеэкспортеров не захочет брать на себя риски последствий от внедрения новой валюты. США вряд ли смогут стерпеть такую открытую наглость – массовый отказ от доллара.

          Впрочем, идея создания цифровой валюты на уровне отдельного государства или в рамках БРИКС, когда она обеспечена не объемами нефти, а внешнеторговым балансом, объемом ВВП и другими макроэкономическими показателями, имеет здравое зерно, считает Пушкарев. «Например, можно на основе формулы аппроксимировать на прошлых периодах курс этой искусственной цифровой валюты под колебания реального рубля», – считает он.

          Квазивалюта в рамках БРИКС могла бы в перспективе оказаться интересной альтернативой национальным валютам, которые спекулятивно зависимы от необъективных факторов, в том числе внешних. «Смоделировать ее «справедливый» обменный курс в каждый момент времени. И позволить, разумеется, разброс рыночных «биржевых» колебаний в пределах отклонений плюс-минус 5% от высчитанной «справедливой» цены на сегодня. В будущем такая валюта могла бы сама вызвать интерес у покупателей, а не просто быть навязанной», – рассуждает Пушкарев. И за такой крипторубль можно было бы покупать уже не только нефть или газ, но и любые другие товары и услуги при согласии контрагентов.

          «Эта валюта будет подкупать покупателей и продавцов своей относительной предсказуемостью, при этом оставит свободу рыночных колебаний курса в определенных пределах вокруг некоего цифрового стержня, определяемого формулами и выдающего в каждый момент цифровой «ответ» о «справедливом» курсе», – рассуждает собеседник. Поначалу, конечно, популярность у такой валюты будет невысокой, но время покажет, выдержит ли она конкуренцию с деревянным рублем, добавляет он. Если удастся создать сильную региональную валюту, то и биться с долларом дальше станет легче. 


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